Roxie Węgiel i Kevin Mglej od wielu miesięcy szykowali się do swojego wyjątkowego dnia. Przygotowaniami żyła nie tylko ich najbliższa rodzina, lecz także media i fani wokalistki. W ostatnią niedzielę sierpnia wreszcie odbyła się długo wyczekiwana uroczystość. Para młoda powiedziała sobie sakramentalne "tak" w niewielkim kościele w Dydni na Podkarpaciu. Roxie do ołtarza poprowadził jej tata, co nie było ogromnym zaskoczeniem dla fanów wokalistki. Nie ukrywa ona bowiem zażyłości ze swoimi rodzicami, którzy mają również świetny kontakt z jej partnerem.

Anastazja Maciąg to obecnie 19-letnia wokalistka, jednak publiczność miała okazję poznać ją jako małą dziewczynkę, biorącą udział w przesłuchaniach do "The Voice Kids". Wokalistka próbowała swoich sił w trzeciej edycji formatu i chociaż Roxie występowała w pierwszym sezonie show, to ich drogi zawodowe i tak miały okazję się skrzyżować. Piosenkarki prywatnie doskonale się dogadują, stąd też niespodzianka ze strony Anastazji w wyjątkowym dniu Roxie.