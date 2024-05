Zaśpiewał po polsku wielki hit, a internet oszalał. "Jestem w szoku"

Wszechstronny wokalista Janusz Radek (m.in. recitale "Królowa Nocy", "Serwus Madonna", "Dziwny ten świat - opowieść Niemenem", tryptyk oratoryjny Piotra Rubika - "Tu es Petrus", "Świętokrzyska Golgota", "Psałterz wrześniowy") w ostatnim czasie przypomniał się w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. W telewizyjnym show jesienią 2022 r. zajął ostatecznie trzecie miejsce.

Ostatnim albumem Radka jest "Poświatowska/Radek - Kim Ty jesteś dla mnie" (2017) do wierszy Haliny Poświatowskiej.

W połowie 2023 r. sporą popularność (ponad 200 tys. odsłon) zdobył intymny duet "Nie odchodź" , w którym połączył siły z Olgą Szomańską . Oboje wielokrotnie pojawiali się na tych samych imprezach (razem nagrali m.in. wspomniany album "Tu es Petrus"), wreszcie zdecydowali się nagrać wspólną piosenkę.

Janusz Radek śpiewa po polsku hit idola nastolatków. Jak wypadł w przeboju Harry'ego Stylesa?

W ostatnim czasie wokalista coraz śmielej działa na TikToku, gdzie obserwuje go już ponad 28 tys. fanów. Młodsza publiczność ma okazję w ten sposób poznać wokalistę, którego kariera trwa blisko 30 lat.



Teraz furorę w sieci robi nagrany przez niego cover przeboju "Sign of the Times" Harry'ego Stylesa. Janusz Radek postanowił zaśpiewać piosenkę ze swoim tekstem w języku polskim ( sprawdź! ).

"Mistrz polskiej sceny. Po prostu uwielbiam", "Jestem oczarowana tym wykonaniem", "Mistrz interpretacji", "Uczta dla uszu, dziękuję", "Mega wykonanie", "Jestem w szoku, coś pięknego" - zachwycają się internauci.

Na TikToku padła propozycja od jednej z fanek, by 56-letni wokalista zgłosił się do kolejnej edycji "The Voice of Poland". "Podoba mi się ten pomysł. Muszę zapuścić brodę, nie myć się miesiąc i udawać kloszarda z Krakowa, który okazałby się nieślubnym dzieckiem Enrico Caruso" - odpisał w komentarzu Janusz Radek.