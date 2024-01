"Moi kochani, informuję, że z dniem 1 stycznia 2024 roku zakończyłem moją współpracę z zespołem Future Folk. To była niezwykła podróż, pełna muzyki, wspólnych doświadczeń i niezapomnianych chwil" - przekazał za pośrednictwem Instagrama Stanisław Karpiel-Bułecka. Ta podróż zaowocowała wydaniem dwóch albumów, "Zbacowaniem" (2012) i "Zbójnickim Afterem" (2015), jak również dotarciem do półfinału w piątej edycji programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" w 2015 r.

Stanisław Karpiel-Bułecka ogłasza nowy etap w karierze. Co szykuje?

Piosenkarz nie omieszkał podzielić się swoim planem na najbliższą przyszłość.

"Decyzja o opuszczeniu zespołu wynika z mojej chęci rozwinięcia się artystycznie i podjęcia nowych wyzwań. Dziękuję moim kolegom z zespołu za tę przygodę i wspaniałą współpracę oraz lata wspólnego tworzenia muzyki. Obecnie skupiam się na projekcie solowym pod nazwą Staszek z Gór. To dla mnie nowa, ekscytująca przestrzeń artystyczna, w której łączę tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Jestem pełen entuzjazmu i gotowy podzielić się z wami tą nową muzykalną podróżą. Dziękuję fanom za dotychczasowe wsparcie i zapraszam was do śledzenia mojej solowej kariery. Gwarantuję, że to dopiero początek, a przygoda ze Staszkiem z Gór właśnie się zaczyna" - stwierdził Karpiel-Bułecka.

Pod szyldem "Staszek z Gór" artysta wydał już jedną piosenkę - "Chodź potańczyć", która ujrzała światło dzienne w czerwcu 2023 r. To pierwszy singel zapowiadający jego album solowy, na którym ma znaleźć się dziesięć pełnych optymizmu kompozycji. 25 stycznia premierę będzie miał natomiast utwór "Lawina".

Jako Staszek z Gór ten zakopiańczyk ma szansę nie być mylonym ze swoim wujkiem, Sebastianem Karpielem-Bułecką, który jest bratem jego ojca.

Grupa Future Folk ogłosiła już nazwisko następcy Stanisława Karpiela-Bułecki. Jest nim młody, podhalański muzyk Michał Chyc-Olesiok, który nie tylko śpiewa, ale też gra na skrzypcach.