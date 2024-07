Zaskakująca decyzja TVN-u. To ryzykowna decyzja i szok dla widzów

Zbliża się termin rozpoczęcia Top of the Top Sopot Festival. Od 19 do 22 sierpnia 2024 roku Opera Leśna w Sopocie znów przyciągnie fanów i widzów przed telewizory. Ostatniego dnia festiwalu wystąpią legendy polskiego hip hopu - co nie jest z pewnością codziennością na tego typu popowych imprezach.