Zaskakująca decyzja finalisty "The Voice of Poland". Łukasz Drapała (Chemia): Kończę ten rozdział

Informacje o rozstaniu z grupą Chemia ( sprawdź! ) wokalista Łukasz Drapała przekazał w mediach społecznościowych.



"Po 13tu latach (z małym urlopem), sześciu płytach, zjechaniu kilku kontynentów, koncertów i festiwali od Moskwy przez Ibizę do Los Angeles, napisaniu dla Was niemal wszystkich melodii, napisaniu większości tekstów (poza pierwszą i ostatnią płytą), zbudowania wspaniałej społeczności w social mediach, wymyśleniu setek akcji i wspólnie z Wojtkiem nadawania kierunku muzycznych i strategicznych działań... zdecydowałem, że kończę ten rozdział i odchodzę z zespołu Chemia" - ogłosił.

Reklama

Wspomniany Wojtek to gitarzysta i założyciel Chemii Wojciech Balczun, od czerwca 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes Kolei Ukraińskich, wcześniej prezes PKP Cargo i prezes rady nadzorczej Polskich Lini Lotniczych LOT.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liderzy zespołu Chemia kiedyś pracowali za biurkiem Newseria Lifestyle

"To był piękny czas, to była wspaniała przygoda, cenna lekcja, nie zapomnę tych lat nigdy. Jestem dumny z tego, co udało nam się stworzyć i pokazać światu. Włożyłem w ten band całe serce i mnóstwo pracy, a Chemia dała mi również wiele dobrego i jestem za to wdzięczny. Dziękuję fanom Chemii za wsparcie i nadawanie sensu wszystkim naszym działaniom. Dziękuję wszystkim kolegom, z którymi tworzyłem zespół, to był zaszczyt z Wami współpracować i przeżywać te wszystkie kosmiczne przygody. Co było w Vegas, zostaje w Vegas" - dodał wokalista.

Instagram Post Rozwiń

Łukasz Drapała odchodzi z grupy Chemia

42-letni wokalista postanowił na razie skupić się na swojej solowej działalności, w której stawia na "mieszanie gatunków, eksperymenty, zaskakiwanie słuchaczy, ale najbardziej - romans z mainstreamem".

"Rock i wszelkie jego odmiany są nadal dla mnie najważniejsze, to będzie. Rock, blues, grunge... co by tu teraz...Mam wiele pomysłów i mam wrażenie, że zbyt wiele. Chciałbym wszystko na raz, ale czas pozwala na wszystko po kolei. Jak zwykle - posłucham serca i kolejność działań sama się ułoży. Na ten moment koncentruje się na działaniach solo, ale nie wykluczam osobnej działalności w zespole. Nie, nie w Dżemie" - śmieje się Łukasz Drapała, który na początku roku narobił sporo zamieszania swoim wpisem, który przez niektórych został potraktowany jako informacja, że wokalista zastąpi Macieja Balcara w śląskiej legendzie blues rocka (ostatecznie nowym frontmanem został Sebastian Riedel, syn Ryśka Riedla).

Łukasz Drapała: W "The Voice of Poland" wszyscy go chcieli, w "Mam talent" zachwycił Agnieszkę Chylińską

W 2022 r. pokazał się szerokiej publiczności w 13. edycji "The Voice of Poland". W show TVP podbił serca wszystkich trenerów - ostatecznie wybrał Lanberry i pod jej skrzydłami dotarł do ścisłego finału, gdzie zajął drugie miejsce.



To nie była jego pierwsza przygoda z programami typu talent show. Wcześniej próbował swoich sił w "Mam Talent", gdzie zachwycił jurorów i publiczność. Agnieszka Chylińska uznała, że niezręcznie jest oceniać Drapałę, jako artystę tej klasy.

Kim jest Łukasz Drapała?

Łukasz Drapała śpiewał też w projekcie gitarzysty Kuby Płucisza, pierwszego lidera zespołu IRA.

Poprzednikiem Drapały w Chemii był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot, z którym zespół nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po jego odejściu i zastąpieniu przez Łukasza Drapałę grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015). Jesienią 2016 r. pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały (skupił się na swoim projekcie Chevy) i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Chylińska, Maciej Balcar). Następcą Drapały został Mariusz "Mario" Dyba, znany telewizyjnej publiczności z m.in. "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", który wówczas pojawił się w "Idolu". Ostatecznie Dyba wygrał muzyczny program Polsatu.

W marcu 2018 r. Drapała ostatecznie powrócił do zespołu Chemia, równocześnie działając pod szyldem Łukasz Drapała & Chevy. Z tym drugim projektem w 2019 r. wydał debiutancki album "Potwory". Dwa lata później pojawiła się płyta "40/70 Gintrowski".



Wideo Łukasz Drapała & Chevy - Nienawidzę (lyric video)

Sprawdź tekst utworu "Nienawidzę" w serwisie Tekściory.pl!

W 2022 r. Chemia wypuściła płytę "Something To Believe In". Za brzmienie albumu odpowiada producent Andy Taylor, gitarzysta i kompozytor znany ze współpracy z Duran Duran, The Almighty, Robertem Palmerem i Rodem Stewartem. Taylor jest również autorem wszystkich znajdujących się na krążku tekstów.