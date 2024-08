" Nie zostanie , ponieważ pan potrzebuje tylko nagłośnienia i sławy. Godzinę temu przedstawił mi sytuację, o której dowiedziałam się dopiero teraz (...) To już nie moja sprawa jak mówię, ponieważ zgodziłam się bardziej z przyjaźni i sentymentu pomóc styliście i młodemu projektantowi w promowaniu ich własnych marek" - odpowiedziała gwiazda.

Wyznała także, że całe zajście jest "bardzo przykre", ponieważ przed rozpoczęciem współpracy projektant napisał, że "praca z nią to spełnienie marzeń". Miał także nie wspominać o żadnych pieniądzach, jednak zależało mu na oznaczeniach konta na mediach społecznościowych.

"Artystka jak i jej management nigdy nie pośredniczą w kontakcie stylisty z projektantami czy krawcowymi, więc ani Dodzie, ani jej managementowi nie jest znany szczegółowy backstage powyższej relacji . Współpraca z Panem Tomaszem miała mieć charakter obopólnej wymiany świadczeń tzn. miał zapewnioną promocję swojej osoby w reality show 'Dream Show' (na której tak bardzo mu zależało), prezentację projektu na ściance PR podczas promocji programu i wizerunek artystki, która to na swoim koncie Instagram (...) oznaczyła projektanta" - czytamy.

Wygląda na to, że współpraca miała być tylko barterowa. Menadżerowie Dody wychodzą z założenia, iż cała sytuacja została nagłośniona przez Armadę, aby zyskać na popularności. Oliwy do ognia dodaje fakt, że stylizacja została wystawiona do zakupu na jednej ze stron, gdzie można nabyć rzeczy używane.