Zara Larsson prezentuje teledysk do "Talk About Love". Kiedy premiera jej nowej płyty?

Do sieci trafił nowy singel Zary Larsson "Talk About Love". Zapowiada on nowy album wokalistki, który ukaże się w marcu tego roku.

Zara Larsson rozpoczęła promocję nowej płyty /Chiaki Nozu /Getty Images

Zara Larsson wchodzi w nowy rok z nowym singlem "Talk About Love", w którym gościnnie wziął udział Young Thug. Wokalistka podzieliła się również z fanami informacjami o jej nadchodzącym albumie "Poster Girl", który ukaże się 5 marca.



Clip Zara Larsson Talk About Love ft. Young Thug

Wyprodukowany przez Mike’a Sabatha (Lizzo, Meghan Trainor, Jonas Brothers) przepełniony energią singel, jasno informuje, że artystka nie ma zamiaru rozmawiać o miłości. Zmysłowego klimatu kawałkowi dodaje przepełniony tańcem teledysk, za którego reżyserię odpowiada Ryder Ripps. "Mimo, że zamkniętych klubów, Zara przetransportuje nas na taneczny parkiet" - napisało o klipie MTV.

"Utwór 'Talk About Love' opowiada o tym momencie relacji, gdy dwoje ludzi ludzie dopiero decyduje, kim są dla siebie. To wspaniały czas, ale także bardzo delikatny, do momentu w którym ktoś zacznie zadawać niewygodnie pytania - dla niektórych to zabiera całą magię" - czytamy w informacji prasowej.

Nowy singiel ukazał się niedługo po ostatnim hicie artystki "WOW", który stał się sensacja w platformie TikTok i znalazł się w filmie "Work It" produkcji Netflixa. Utwór ma na ten moment ponad 100 milionów odtworzeń.

Zara Larsson posiada wszystko czego prawdziwa gwiazda popu potrzebuje.



W 2008 roku szersza publika poznała ją dzięki szwedzkiej edycji programu "Mam talent". Larsson nie dała szans innym uczestnikom i wygrała talent show, w finale zachwycając wykonaniem utworu "My Heart Will Go On" Celine Dion. Oprócz podpisania kontraktu z wytwórnią, mała Zara zdobyła również 500 tys. szwedzkich koron.



Wideo Zara Larsson sjunger My heart will go on i finalen av Talang 2008 - Talang (TV4)

Jej entuzjazm do muzyki sprawił, że w wieku 15 lat miała już w dorobku piosenkę na pierwszym miejscu list przebojów. Jej szósty zmysł do brzmienia doprowadził do wydania licznych popowych klasyków, takich jak: "Lush Life", "I Would Like", "Symphony", "Never Forget You", czy "Ruin My Life". Wokalistka grała koncerty i współpracowała z wieloma popularnymi artystami, między innymi z Edem Sheeranem, BTS, Ty Dolla Signem oraz z Murą Masą.

Jej debiutancki album "So Good" to drugi najczęściej odtwarzany debiutancki album na Spotify nagrany przez kobietę - zgromadził aż 5,5 miliarda streamów. Artystka otrzymała w trakcie swojej kariery takie nagrody jak: Swedish Grammy Awards, Nickelodeon Kids' Choice Awards, MTV EMA i wiele innych. W 2017 roku Zara zagrała koncert towarzyszący ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla.