Zara Larsson powraca z drugim albumem. Zobacz teledysk "Love Me Land"

"Love Me Land" to nowy singel pochodzącej ze Szwecji Zary Larsson. To również zapowiedź jej drugiego albumu studyjnego.

Zara Larsson zapowiedziała drugą płytę /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

"Love Me Land" powstał we współpracy z Justinem Tranterem oraz Julią Michaels (Justin Bieber, Selena Gomez, Dua Lipa). To utwór łączący elementy dyskotekowego popu i r&b. Teledysk, ukazuje wokalistkę tańczącą w futurystycznym sześcianie prosto ze świata science-fiction.

"Napisałam 'Love Me Land' wraz z moimi przyjaciółmi - Justinem i Julią, podczas pracy nad tekstami na drugi album. To był taki moment olśnienia, którego wreszcie doznałam, próbując odkryć i zrozumieć, co to znaczy dla mnie być kobietą i artystką. Utwór jest o niespodziewanym zakochaniu się, ale i o przejęciu nad tym kontroli i czerpaniu z tego, co najlepsze! Ten kawałek łączy to, co kocham najbardziej - siłę kobiet oraz popowe bangery! W tym momencie każdy z nas musi funkcjonować w tym przerażającym i pełnym niepewności świecie oraz zmierzyć się z trudną rzeczywistością. Mam nadzieję, że dzięki tej piosence będziecie mogli chociaż na chwilę zapomnieć o problemach. Taniec potrafi czasami być rozwiązaniem na wszystko!" - opowiada Zara.



Debiutancką płyta Zary Larsson - "So Good" z 2017 roku - promowały m.in. single "Lush Life", "Never Forget You", "So Good" i "Symphony".

Larsson w ostatnich latach otrzymała różne nagrody i odznaczenia takie jak: Swedish Grammy Awards, Nickelodeon Kids’ Choice Awards i MTV EMA. W 2017 roku Zara zagrała koncert towarzyszący ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla.

Clip Zara Larsson Love Me Land