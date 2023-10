Agnetha Fältskog znana jest przede wszystkim ze swojej działalności w szwedzkim zespole ABBA ( posłuchaj! ) , który powstał w 1972 roku, a utworzyły go dwa małżeństwa - jej i Björna Ulvaeusa (z mężem znała się od końca lat 60. a ślub wzięła z nim w 1971 roku) oraz Benny'ego Anderssona i Norweżki Ann-Frid Lyngstad.

Reklama

To właśnie z grupą osiągnęła światową popularność. W 1974 roku zespół wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem "Waterloo". Do dziś to jeden z największych przebojów w historii tego konkursu. W ciągu całej kariery na świecie sprzedali kilkaset milionów płyt i singli.

Ostatecznie ABBA niedługo po dwóch rozwodach (Agnetha i Bjorn wzięli go w 1980 roku) przestała istnieć, a jej triumfalny powrót nastąpił przy okazji płyty "Voyage" (2021) i zorganizowanej na jej potrzeby trasy koncertowej, podczas której widzowie mogli oglądać odmłodzone awatary gwiazd.

Agnetha Fältskog (ABBA) kończy 70 lat 1 / 10 Agnetha urodziła się w szwedzkim Jönköping 5 kwietnia 1950 roku. Muzyką interesowała się już od najmłodszych lat. Gdy miała sześć lat, napisała swoją pierwszą piosenkę "Två små troll" ("Dwa małe trolle"). Uczyła się grać na fortepianie, śpiewała także w chórze kościelnym. Źródło: Getty Images Autor: Michael Ward

Mimo działalności w zespole, wokalistka regularnie nagrywała w tamtym czasie solowe płyty. W latach 1968-1975 nagrała pięć szwedzkojęzycznych płyt. Ponadto stworzyła wydawnictwa z córką Lindą Ulvaeus i synem Christianem Ulvaeusem.

Krótko po zakończeniu kariery z ABBĄ, Agnetha wydała pierwszy anglojęzyczny album "Wrap Your Arms Around Me", a łącznie w latach 80. wypuściła ich aż cztery. Na kolejną płytę jej fani musieli czekać 17 lat - w 2004 roku artystka nagrała płytę "My Colouring Book". Jej dyskografię zamyka album "A" z maja 2013 roku. W Niemczech i Wielkiej Brytanii ten materiał pokrył się złotem. W kilku krajach (m.in. Australia, Dania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szkocja, Szwecja, Wielka Brytania) album znalazł się w Top 10.

Agnetha Fältskog - płyta "A" na nowo

To właśnie do nagrań z płyty "A" sięgnęła po dekadzie. Premierę "A+" ogłoszono w sierpniu, wraz z wypuszczeniem całkiem nowego singla "Where Do We Go From Here?". Towarzyszący piosence animowany teledysk przedstawia Agnethę w kapryśnym świecie, w którym pojawiają się elementy z jej życia i kariery - od samochodu Triumph Spitfire, który jest dokładną repliką tego, który miała w latach 60., przez jej ukochane psy, aż po hołd dla niektórych kultowych strojów ABBA.



Clip Agnetha Fältskog Where Do We Go From Here?

Od tego czasu Agnetha wydała również "I Should've Followed You Home" z udziałem uznanego brytyjskiego piosenkarza, autora tekstów i muzyka Gary'ego Barlowa z Take That, "Dance Your Pain Away" i "Perfume In The Breeze".



Na "A+" trafiły również niepublikowane dotąd przeróbki utworu "I Keep Them On The Floor Beside My Bed", który jak wyjaśnia Agnetha, początkowo był kołysanką, ale "zamiast tego stał się piosenką miłosną. Nadal jest dla mnie bardzo osobista i bliska mojemu sercu". Omawiając nową wersję albumu, piosenką, która według autora tekstów i producenta Jörgena Elofssona i Agnethy zmieniła się najbardziej, jest "Back On Your Radio", z letnim i niemal karaibskim klimatem. "Uwielbiam, jak to brzmi. Chcę jej słuchać cały czas" - podkreśla 73-letnia wokalistka.



"Kilka lat temu usłyszałam w radiu jedną z piosenek z mojego ostatniego albumu 'A'. Mam wiele miłych wspomnień z pracy nad tą płytą, więc nie mogłam się nie uśmiechnąć, czas leci... Nagle zaczęłam się zastanawiać, jak brzmiałby ten album, gdybyśmy nagrali go dzisiaj...? Nie mogłam przestać o tym myśleć. Skontaktowałam się z chłopakami, którzy wyprodukowali 'A' w 2013 roku - 'Co myślicie o przerobieniu 'A' i stworzeniu zupełnie nowej wersji?'. Spodobał im się ten pomysł! Chwilę później usłyszałam pierwszą przerobioną piosenkę i muszę powiedzieć, że absolutnie ją pokochałam! Brzmiała tak świeżo i nowocześnie, nawet lepiej niż to sobie wyobrażałam!" - napisała Agnetha w liście do fanów.



Przy tworzeniu "A+" Agnetha i Jörgen zaprosili do współpracy producenta Antona "Hybrid" Mårtenssona. Razem stworzyli album w całości od nowa, rozbierając każdy utwór na części pierwsze. Zostawili tylko oryginalny wokal z 2013 roku, wyrzucili całą starą muzykę i stworzyli zupełnie nowe produkcję, a co za tym idzie, zupełnie nową tracklistę.

1. "Where Do We Go From Here?"

2. "Back On Your Radio" (A+)

3. "I Should've Followed You Home" (feat. Gary Barlow) (A+)

4. "Dance Your Pain Away" (A+)

5. "I Was A Flower" (A+)

6. "Perfume In The Breeze" (A+)

7. "Past Forever" (A+)

8. "The One Who Loves You Now" (A+)

9. "Bubble" (A+)

10. "When You Really Loved Someone" (A+)

11. "I Keep Them On The Floor Beside My Bed" (A+).