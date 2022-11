"Widzialne | Niewidzialne" to metafizyczna podróż przez czasy i ludzkie losy, to opowieść o przenikaniu się przeszłości z teraźniejszością, świata materialnego z duchowym. Uniwersalne historie i wartości, które dotyczą każdego z nas - miłość, radość, wiara, przemijanie... - czytamy w zapowiedzi nowego albumu grupy Zakopower.

Na nowym materiale pojawią się współczesne instrumenty i popowe melodie tworzone we współpracy z Mateuszem Pospieszalskim. Nie brak jednak góralskiego ducha i poetyckich tekstów napisanych przez Bartłomieja Kudasika i Sebastiana Karpiela-Bułecki.

Reklama

Clip Zakopower Chwila

"Ten świat pędzi. Pędzimy i my. Czasem tracimy z oczu to, co najważniejsze. Tymi piosenkami chcemy powiedzieć - zatrzymajmy się na chwilę, spróbujmy dostrzec to, co nienamacalne. Pod warstwą świata materialnego tętni ten duchowy. Można go doświadczyć w przyrodzie, czyimś uśmiechu, w sobie, czy w muzyce... Mam nadzieję, że także tej, którą dla Was stworzyliśmy na albumie 'Widzialne | Niewidzialne'" - mówi Sebastian Karpiel-Bułecka.

Płyta w wersji CD została zaprojektowana przez Macieja Cecotkę, a szata graficzna została wzbogacona przez wyjątkowe fotografie Zofii Rydet - wybitnej fotografki, która od lat 50. XX wieku skupiała swoją uwagę na ludziach pochodzących z różnych regionów Polski, w tym z Podhala.

Clip Zakopower Widzialne i niewidzialne

Zakopower i płyta "Widzialne | Niewidzialne" (tracklista):

1. "Wielkie oczy" feat. Nosowska

2. "Widzialnie i niewidzialne"

3. "Zmęczeni muzykanci"

4. "Chwila"

5. "Szczęście"

6. "Idę dalej"

7. "Hej idem w las"

8. "Biały obłok"

9. "Wołosi"

10. "Było minęło"

11. "Oczka zmruż"

12. "Bóg dał, Bóg wziął"

13. "Chwila" - radio edit.