Zacieralia w klubie Progresja. "Kultowe wydarzenie"

"Przez lata Zacieralia obrosły prawdziwą legendą, zbierając najlepszych, ale również najdziwniejszych muzyków i ich fanów z całej Polski! Te dwa dni to święto muzyki i szaleństwa, które pozwolą Wam naładować się pozytywną energią na resztę roku" - czytamy w zapowiedzi.

Festiwal odbędzie się w dniach 13-14 stycznia w klubie Progresja (Fort Wola 22). Pierwszego dnia, o godzinie 17:00 wydarzenie otworzy zespół Muzyczka, a po nich na scenie pojawią się: Woda Ski Bla, Nicponie, Chałtcore, Pull The Wire , TPN 25, Zacier , Ztvörki El Dupa Kolektyw.

Reklama

Drugiego dnia skład przedstawia się następująco: Burdelszaft, 4dziki, Coco Bongo, Oyate, Zacier, Transgresja, Blenders , Płonąca Pyta Nerona.



The Real McKenzies, Hania Rani... Co jeszcze szykuje Progresja?

Zacieralia to nie wszystko, co Progresja przygotowała na nadchodzące miesiące. 21 stycznia w klubie zagra zespół The Real McKenzies - grupa założona w 1992 roku przez kanadyjsko-szkockiego poetę i punkowca Paula McKenzie, łącząca celtycko-folkowe motywy z punkową energią. W ich muzyce tradycyjne instrumenty akustyczne, takie jak dudy szkockie, spotykają się z przesterowaną gitarą. To jedyny koncert The Real McKenzies w Polsce. Przed występem głównej gwiazdy publiczność rozgrzeją Real Sickies i Criminal Tango.

19 marca z kolei Progresja zaprasza na jedyny koncert VNV Nation w naszym kraju. Ponad 30 lat na scenie pozwoliło zbudować zespołowi renomę i swój własny, unikalny styl będący połączeniem elektroniki, synthwave'u i popu. Rozpoczynająca się w lutym 2023 roku trasa będzie promowała nowe wydawnictwo zespołu pt. "Electric Sun". Przed VNV Nation wystąpią Traitrs z kanadyjskiego Toronto.

Wideo the real mckenzies - chip

W kwietniu natomiast fani mogą szykować się na dwa koncerty Hani Rani - 4 i 5 kwietnia. Kilka dnia później - 13 kwietnia - do Progresji zawitają RPWL , czyli art-rockowi artyści z Freising. 17 marca 2023 roku ukaże się ich najnowsze dzieło "Crime Scene", które traktuje o najbardziej spektakularnych zbrodniach w całej historii przestępczości. Tak jak dotychczas, ten temat również będzie inscenizowany na żywo z wykorzystaniem multimediów. Ponadto skład live zespołu powiększy się o dwie wokalistki.