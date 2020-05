"Zabawa w chowanego" Sekielskich: Piosenka Kory w napisach końcowych

Opowiadający o pedofilii w Kościele katolickim utwór "Zabawa w chowanego" Kory pojawił się w napisach końcowych kolejnego głośnego dokumentu braci Tomasza i Marka Sekielskich.

Kora była molestowana seksualnie przez księdza /Podlewski / AKPA

Solowe nagranie Kory pojawiło się w 2010 r.

Wówczas znana z grupy Maanam wokalistka w wywiadzie dla magazynu "Wprost" ujawniła dramatyczne zdarzenia z przeszłości.

"Pamiętam doskonale, jak strasznie się bałam, gdy wyszłam od księdza. Przez lata nie byłam w stanie nikomu o tym powiedzieć, nikomu się poskarżyć, bo byłam wychowana w poczuciu, że kobieta jest grzesznym narzędziem, że to ta Ewa, to jabłko, że wina jest we mnie. Choć to przecież ja byłam ofiarą starego obrzydliwego księdza. Był starym śmierdzącym człowiekiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach" - powiedziała Kora.

Przejmujący teledysk "Zabawa w chowanego" opisuje koszmar artystki.

"Teraz w piosence, opowiadam ze szczegółami. Ubieram w artystyczny przekaz, żeby każdy mógł zobaczyć, że ten problem istnieje. Także ci, którzy twierdzą, że pedofilii w Kościele nie ma. A ja właśnie dlatego, że sama byłam ofiarą księdza, mam prawo mówić, że się mylą" - podkreślała wokalistka, która zmarła w lipcu 2018 r.

Niemal po 10 latach od premiery utwór "Zabawa w chowanego" został wykorzystany w głośnym dokumencie braci Tomasza i Marka Sekielskich o tym samym tytule.

"Znałem, pamiętałem ten utwór, ale że on jest zatytułowany 'Zabawa w chowanego' przypomniałem sobie, gdy wymyśliliśmy już tytuł naszego filmu. Uznaliśmy, że skoro doszło do takiego zbiegu okoliczności, byłoby dobrze, gdyby piosenka Kory zaistniała w naszym dokumencie. Spadkobiercy piosenkarki zgodzili się na wykorzystanie utworu. Bardzo im za to dziękuję" - mówił o wykorzystaniu utworu Kory w wywiadzie dla "Wprost" Tomasz Sekielski.



Opublikowany w sobotę 16 maja drugi dokument Sekielskich o pedofilii w Kościele katolickim ma już ponad 5,5 mln wyświetleń.