Michał Matczak (Mata) to 23-letni raper, który swoimi piosenkami zamieszał na muzycznej scenie. Utwory artysty biją rekordy popularności. Najpopularniejszymi numerami, jakie dotychczas wypuścił, są m.in. "JESTEM POJ384NY" (posłuchaj), "Patointeligencja" (posłuchaj) czy "Papuga"(posłuchaj). Wokół Maty często pojawia się wiele kontrowersji. Wzorowym przykładem może być jego deklaracja do startu w wyborach prezydenckich w 2040 r. Na YouTube umieścił wtedy specjalne przemówienie, w którym zdradził swoje postulaty.

2022 rok dla Maty był pełen wzlotów i upadków. Raper miał problemy z prawem, a jego fani nie do końca docenili jego alter ego, czyli Skute Bobo, którym miał zachęcać do walki o depenalizację marihuany w Polsce. Raper jednak nie mógł narzekać na brak popularności. Jego trasa koncertowa okazała się sukcesem, Mata pojawił się też na okładce polskiego "Vogue" jako pierwszy mężczyzna. W 2023 roku opublikował nowy album "<33".

Mata w programie "Autentyczni". Zaapelował do sanah

Raper pojawił się w trzecim odcinku nowego programu "Autentyczni". To było spore zaskoczenie, bo jak sam przyznał, nie jest mu łatwo być przepytywanym. To w show TVN-u wyznał, że jest osobą ze spektrum autyzmu.

Nie brakowało też jednak pytań o plany muzyczne - zapytany o możliwość współpracy z sanah, inną gwiazdą młodego pokolenia, Mata zdradził, że myślał o tym niedawno.



"Wracałem z Barcelony i nagle naszła mnie taka myśl, co jakbym zrobił płytę z kolędami z sanah. Przecież to by był jakiś hit" - powiedział Mata, by za moment zwrócić się z bezpośrednim apelem do wokalistki.

"Sanah, jeśli to oglądasz, zróbmy płytę z kolędami. Może jeszcze w tym roku się uda, uważam, że to by był bestseller" - zaapelował. Wówczas padło kolejne pytanie o Marylę Rodowicz. Raper zdradził, że planuje wspólny projekt z legendą polskiej piosenki, jednak zdradził tylko, że trwają rozmowy na ten temat.