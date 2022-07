Yung Gravy sampluje Ricka Astleya. Polska tancerka gwiazdą klipu "Betty (Get Money)"

"Betty (Get Money)" to przebój, który łączy pokolenia. Za produkcję odpowiadają Dillon Francis, Dwilly i Popnick. W utworze Gravy wykorzystuje sample z klasycznego hitu "Never Gonna Give You Up" Ricka Astleya (w szczególności jego ikoniczne syntezatory). W teledysku trudno nie zauważyć Klaudii Antos – polskiej tancerki, która z powodzeniem robi karierę zagranicą.

Klaudia Antos wystąpiła w nowym teledysku rapera Yung Gravy /TVP / Agencja FORUM