Young Leosia i Andrzej Piaseczny u Kuby Wojewódzkiego! Zobacz zwiastun!

W nowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego pojawi się Andrzej Piaseczny, a także młoda raperka Young Leosia. Kim jest młoda dziewczyna?

Instagram Wideo

Na Instagramie TVN-u pojawił się zwiastun nowego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz zapowiedział kolejne wyjątkowe spotkanie, a jego gości będą Andrzej Piaseczny promujący wydaną w tym roku płytę "50/50" oraz Young Leosia, autorka minialbum "Hulanki".

"Państwo wiedzą jak jak się cieszę! Ja się cieszę jak każdy Andrzej się uczy - całe życie!" - zażartował w wideo Piaseczny.

"Zapraszam serdecznie na ten wybitny program" - dodała Leosia.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny, koronawirus i płaskoziemcy INTERIA.PL

Young Leosia - kim jest? [ZDJĘCIA, INSTAGRAM]

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Instagram Post

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Jej pierwszym sukcesem była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.



Instagram Post

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Instagram Post

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który do września 2021 wyświetlono na YouTube ponad 22 miliony razy!

Clip Young Leosia Szklanki

Sprawdź tekst do utworu "Szklanki" w serwisie Teksciory.pl!

Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify.

Young Leosia u Kuby Wojewódzkiego. Współpracuje z Żabsonem i Matą

Gościnnie wystąpiła w teledysku rapera Mata do hitu "Kiss cam (podryw roku)". W sierpniu 2021 roku wydała singel "Jungle Girl" ( sprawdź! ), nagrany we współpracy z Żabsonem. Promuje on debiutancki minialbum Young Leosi, "Hulanki", który właśnie się ukazał. Do sieci trafił już teledysk "Baila Ella" ( sprawdź! ).



Clip Young Leosia Baila Ella

Promując płytę Young Leosia wystąpi w programie Kuby Wojewódzkiego w towarzystwie Andrzeja Piasecznego oraz - jak widzimy na zdjęciach - Żabsona.

Instagram Post

Andrzej Piaseczny i Young Leosia goścmi Kuby Wojewódzkiego

Na stronie Wojewódzkiego pojawiła się już zapowiedź odcinka.

Kuba Wojewódzki - kontrowersyjny juror "Idola"

Kuba Wojewódzki to legenda polskiej telewizji. W latach 90. trafił do TVP, skąd przeniósł się do Polsatu - tam był m.in. jurorem w "Idolu" i prowadził swój program "Kuba Wojewódzki" (2002-2006). Po przenosinach do TVN kontynuował tam swój talk show, jako juror pojawił się w takich programach, jak m.in. "Mam talent", "X Factor" i "Mali giganci". W ostatnim czasie poza TVN-em występuje w newonce.radio.

"X Factor": Debiut Ewy Farnej 1 / 8 9 stycznia 2014 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się pierwszy casting do czwartej edycji programu "X Factor" - fot. Łukasz Kalinowski Źródło: East News udostępnij

Na początku kariery był także perkusistą, projektantem okładek płyt (m.in. Róże Europy, Farben Lehre, Daab) i realizatorem teledysków (dla takich wykonawców, jak m.in. Wilki, Ira, Hey, Urszula, Grzegorz Skawiński, Proletaryat, Oddział Zamknięty).