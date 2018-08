Young Igi i MIYO połączyli siły. Zobacz teledysk "Cały świat"

Young Igi został zaproszony do współpracy przez duet MIYO. Efektem jest utwór "Cały świat".

Okładka singla "Cały świat" /

MIYO to duet producentów muzycznych i DJ-ów w składzie: Mafia Mike & Johny Black ma na swoim koncie udaną współpracę m.in. z Bedoesem oraz produkcję albumu Smolastego.



Niedawno udało im się nawiązać współpracę z Young Igim - popularnym, młodym raperem.



"Zadzwoniliśmy do Igora, proponując współpracę. Powiedział, że jak mu się spodoba pomysł na utwór to postara się za jakiś czas coś napisać dla nas. Kiedy wysłaliśmy mu naszą koncepcję kawałka, Igor oddzwonił po godzinie, że w 300 procentach pasuje mu wszystko, co zaproponowaliśmy i ma już wymyślone 90 procent tekstu" - opowiadali producenci.



Teledysk do utworu został nakręcony w słonecznej Barcelonie w oparciu o scenariusz, którego współautorami są chłopaki z MIYO. Realizacją klipu zajęła się zaprzyjaźniona grupa MORT Video.

Zobacz klip "Cały świat":