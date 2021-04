Years & Years jako solowy projekt Olly'ego Alexandra. Posłuchaj "Starstruck"

Przebojowe "Starstruck" to pierwszy oficjalny singel Years & Years po wydanym w 2018 roku albumie "Palo Santo" i jednocześnie pierwszy utwór po przekształceniu zespołu w solowy projekt Olly'ego Alexandra.

Reklama

Olly Alexander to uznany muzyk i aktor /Jeff J Mitchell /Getty Images

Olly Alexander niedawno zagrał główną rolę w bijącym rekordy popularności serialu "Bo to grzech".

Reklama

W "Starstruck" wspina się na nowy poziom. Można zakładać, że singel będzie miał status "instant classic" w dyskografii Years & Years.



"'Starstruck' powstało pewnej nocy w studiu na wsi, niedaleko Londynu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem tyle gwiazd. Gdy mieszkasz w dużym mieście, odzwyczajasz się od tego widoku. Odkąd wszyscy musieliśmy przystanąć, ja zapragnąłem wychodzić i tańczyć. Całą skumulowaną energię przelałem więc w muzykę.

'Starstruck' opowiada o przypływie euforii, gdy jesteś z kimś, kto cię pociąga. Gdy trzymasz się dobrego przeczucia i nie odpuszczasz. Jak większość z nas, ostatni rok spędziłem w domu. Chciałem stworzyć coś zabawnego i pozytywnego dla ludzi i dla siebie, by mieć się przy czym bawić. Bez względu na to, co robimy czy w jakim miejscu życia się znajdujemy, myślę że wszyscy zasługujemy na trzy minuty międzygalaktycznej ekstazy" - tak muzyk mówi o nowym utworze.



Clip Years & Years Starstruck

Jako lider Years & Years, Olly Alexander stał się jedną z najciekawszych gwiazd współczesnego popu. Artysta ma na koncie dwa świetnie przyjęte albumy, 5 nominacji do BRIT, wyprzedane trasy koncertowe na całym świecie, a także bogaty dorobek aktorski.

Years & Years - Warszawa, 15 marca 2016 r. 1 / 8 Zobacz zdjęcia z pierwszego klubowego koncertu grupy Years & Years w Polsce Źródło: Autor: Adam Stępień udostępnij

Jest także głosem wsparcia dla środowiska LGBTQ+. Okazywał je na różne sposoby, czy to podczas poruszającej przemowy w trakcie występu na Glastonbury 2016 czy w dokumencie BBC "Olly Alexander: Growing Up Gay", jak również w intrygującym świecie stworzonym wokół "Palo Salto" (premierze płyty towarzyszył film krótkometrażowymi z Judi Dench i Benem Whishawem).