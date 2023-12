Gwiazdor hitu "Tańczący z wilkami" we wrześniu sfinalizował rozwód po 18 latach małżeństwa z Christine Baumgartner. To jego żona wniosła pozew o zakończenie ich małżeństwa. Powodem końca związku miały być "różnice nie do pogodzenia".

W kolejnych miesiącach trwała walka o majątek aktora, warty 400 mln dolarów. Costner jeszcze w trakcie sprawy rozwodowej nakazał żonie opuścić dom (złożył nawet wniosek o eksmisję), ta natomiast w sądzie zażądała 250 tys. dolarów alimentów miesięcznie. Sąd ostatecznie przyznał jej połowę z tego, co oczekiwała.



Jewel nową dziewczyną Kevina Costnera

O aktorze znanym z m.in. z filmu "Bodyguard" znów zrobiło się głośno. Tym razem za sprawą jego nowego związku. Jak donosi TMZ.com Costner został przyłapany na randce z 19 lat młodszą wokalistką Jewel.

"Na pewno coś jest między nimi. (...) Flirtowali, a kiedy byli razem ze sobą, widać było, że są zadowoleni. Widać było, że starają się zachować dyskrecję, ale każdy, kto ich widział, wiedział, co się dzieje" - czytamy.

Costner towarzyszył również Jewel na Necker Island, gdzie wokalistka razem z Richardem Bransonem organizowała charytatywny mecz tenisa.

Kim jest Jewel?

Jewel to wokalistka, autorka piosenek, kompozytorka i instrumentalistka. Ogromną popularność zdobyła w latach 90., a jej płyty "Pieces of You" i "Spirit" pokryły się wielokrotnymi platynami. W tamtym czasie twórczyni była jedną z największych gwiazd muzyki country.

Łącznie w ciągu całej swojej kariery Jewel sprzedała 30 milionów płyt i była cztery razy nominowana do Grammy. W kolejnych latach popularność artystki spadła, a ponadto pojawiły się w jej życiu problemy osobiste oraz finansowe. Artystka ma za sobą również rozwód. W 2014 roku po 16 latach związku rozstała się z Ty'em Murrayem.



W 2023 roku podcaście Amy Morin "Verywell Mind Podcast" wokalistka zdradziła, że jej matka Lenedra, która była również jej menedżerką, regularnie ją okradła, co doprowadziło Jewel do problemów zdrowotnych.