Zaledwie w piątek do sieci sklepów trafiła specjalna kolekcja, która honorowała legendarny zespół. Kolekcja obejmowała linię t-shirtów i innego rodzaju merchandise'u wyprodukowanego z okazji 60-lecia The Rolling Stones. Najtańsze produkty kosztowały od 1,50 funta (ok. 9 zł).

Tymczasem brytyjski Channel 4 wyemitował dokument, w którym ujawnił przerażające praktyki w chińskiej fabryce, gdzie produkowano ubrania marki Shein. Raport wykazał, że pracownicy nie mieli określonych godzin pracy, jeden dzień wolny w miesiącu i często ich zmiana trwała 18 godzin na dobę. Przy tym płacono im jedynie 3 pensy (ok. 25 groszy) za każde wyprodukowane ubranie.

Przedstawiciele marki zareagowali twierdząc, że są "niezwykle zaniepokojeni" tym, co zobaczyli w tym reportażu wcieleniowym.

The Rolling Stones w Liverpoolu (9 czerwca 2022 r.)

The Rolling Stones zrywa współpracę z modowym gigantem

Krótko po tym brytyjskie media zwróciły się do przedstawicieli zespołu, by poznać ich opinię na temat współpracy. Rzecznik grupy poinformował, że The Rolling Stones wiedzą już o zarzutach dotyczących "nadużywania pracy w łańcuchu dostaw".

"Chcielibyśmy podziękować za zwrócenie nam uwagi na tę sprawę. To jest umowa licencyjna z Bravado Inc i jako taka mają prawa do wykorzystania marki na towarach" - wyjaśniał. Dodał jednak, że to koniec wspólnej kolekcji Shein i The Rolling Stones. Jak można zobaczyć na stronie firmy, zniknęła ona z oferty.

"Nie chcemy być kojarzeni z Shein, po tym jak zostaliśmy uświadomieni o ostatnich informacjach dotyczących traktowania pracowników w jej łańcuchu dostaw i zażądaliśmy zakończenia tej linii" - dodał rzecznik zespołu.



