SAMARA , a właściwie Natalia Mikołajska , zaczynała u boku zespołu Other Minds. Z czasem artystka zdecydowała się na karierę solową, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Mikołajska kilka lat temu wystąpiła w programie Polsatu "Śpiewajmy razem" , gdzie zaśpiewała " Wasted" z Margaret . Niedługo później gwiazda zaprosiła ją do gościnnego występu w warszawskim Klubie Stodoła.

Co ciekawe, artystka kilkukrotnie uczestniczyła w muzycznych projektach dla Netflixa! Wykonała cover piosenki "Boys Don’t Cry" zespołu The Cure do serialu "Infamia", stworzyła utwór zapowiadający nowy sezon "Emily w Paryżu", a jej autorski singiel "Na Farcie" został wykorzystany w filmie "Fanfik".