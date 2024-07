Joulie Fox, a właściwie Marta Konik jest piosenkarką i producentką muzyczną spod Wrocławia. Wydawałoby się, że początkującym artystom wystarczy kariera krajowa. Jednak nie dla niej, w pogoni za marzeniami wyruszyła do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobyła serca wielu osób.

Wokalistka zadebiutowała EP-ką "Love is a Blessing", którą można było usłyszeć na antenie BBC Radio oraz telewizji London Live. Scenicznie dotarła do finału konkursu Glastonbury, będącego jednym z największych festiwali muzycznych na świecie. Co więcej, została zaproszona przez Darię Zawiałow do supportowania jej koncertów w Londynie i Liverpoolu.

W Polsce rozwija się równie sukcesywnie. Została wyróżniona w konkursie Rytmy Młodych organizowanym przez festiwal w Jarocinie. W tym roku zasiliła line up NEXT Fest Music Showcase & Conference, który dał jej możliwość występu na Sandander Letnie Brzmienia we Wrocławiu.

Na jesień 2024 Joulie Fox zaplanowała premiery płyty. Znajdą się na niej utwory "Zabierz Mnie", "Pod Wiatr" i "Łap Chwile", które znalazły się na playliście Spotify Equal Polska. Kolejną zapowiedzią krążka jest "Ready To Love Myself".

Joulie Fox: "Najwyższy czas"

Joulie Fox zaskakuje najnowszym wydawnictwem. Jest to popowa, taneczna produkcja, która fantastycznie sprawdzi się podczas upalnych wyjazdów.

Co ciekawe, z premierą piosenki wokalistka zwlekała aż półtora roku! Napisała ją 1 stycznia 2023 roku, a utwór wyczekiwał na odpowiedni moment do ujrzenia światła dziennego.

"'Ready to Love Myself' to piosenka, którą napisałam w Nowy Rok w przypływie pozytywnej energii. Pamiętam, że poczułam wtedy, że to chyba najwyższy czas, aby dać sobie miłość i wyrozumiałość, których przez długi czas błędnie szukałam w ludziach i sukcesach. Jestem podekscytowana tym numerem i mam nadzieję, że jego refren stanie się mantrą dla niektórych słuchaczy!" - wyznaje z nadzieją solistka.

Sam singiel dostał się na okładkę brytyjskiej listy TIDAL "New Arrivals: Pop".

Piosenka powstała we współpracy z Michałem Pankowskim. Miksu podjęli się Michael Scherchen i Rafał Smoleń, który działał przy utworach największych polskich nazwisk, m.in. Taco Hemingway'a, Margaret, Julii Wieniawy, a także przy wielkich produkcjach - serialu "Forst", czy gry "Cyberpunk".