Jak już informowaliśmy, Simon McBride jesienią 2022 r. oficjalnie został przyjęty na stanowisko gitarzysty Deep Purple (sprawdź!) . Zastąpił on po 28 latach Steve'a Morse'a, który odszedł z zespołu z powodów osobistych (zajmował się chorą na raka żoną Janine Morse, która zmarła na początku lutego).



19 lipca ukaże się album "=1", który będzie pierwszym materiałem Deep Purple z nowym muzykiem. Pierwszą zapowiedzią tej płyty jest utwór "Portable Door" ( zobacz! ) wypuszczony razem z teledyskiem.

Deep Purple zapowiada nowy album. Kiedy premiera "=1"?

"Nowy album będzie odzwierciedlał to, co nasza piątka tworzy w sali prób. Wiele piosenek, jak na przykład 'Portable Door', zostało napisanych podczas pierwszych sesji i dosłownie powstało w ciągu 5-10 minut. Wszystko było takie łatwe w naturalny sposób" - opisuje prace Simon McBride.

Wokalista Ian Gillan dodaje: "W całej historii Deep Purple naszymi najlepszymi piosenkami zawsze były te, które powstawały w mgnieniu oka. Graliśmy to, co wydawało nam się dobre, i rozwijaliśmy utwory tak jak zawsze robiliśmy".

Clip Deep Purple Portable Door

Skład formacji uzupełniają basista Roger Glover, perkusista Ian Paice i grający na instrumentach klawiszowych Don Airey.



Produkcją "=1" ponownie zajął się legendarny Bob Ezrin, współpracownik m.in. Pink Floyd, Kiss, Alice Coopera, Lou Reeda i Petera Gabriela.



Enigmatyczny tytuł "=1" symbolizuje ideę, gdzie w coraz bardziej złożonym świecie wszystko ostatecznie sprowadza się do jednej, zunifikowanej jednostki. Wszystko równa się jeden. Jego pełne znaczenie zostanie ujawnione w nadchodzących tygodniach, dużą rolę odegra tu również grafika płyty.

Od kilku dekad hardrockowi weterani regularnie występują nad Wisłą, a wierni fani zawsze witają ich z otwartymi ramionami. Już 17 października tego roku wystąpią w katowickim Spodku. Występ w ramach trasy pod znaczącą nazwą "1 More Time" ("Jeszcze jeden raz") uświetni również amerykański zespół Jefferson Starship.

Deep Purple - szczegóły płyty "=1" (tracklista):

1. "Show Me"

2. "A Bit On The Side"

3. "Sharp Shooter"

4. "Portable Door"

5. "Old-Fangled Thing"

6. "If I Were You"

7. "Pictures Of You"

8. "I'm Saying Nothin'"

9. "Lazy Sod"

10. "Now You're Talkin'"

11. "No Money To Burn"

12. "I'll Catch You"

13. "Bleeding Obvious".

