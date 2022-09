Ostatnio internauci zwrócili uwagę, że Maryla Rodowicz znacznie schudła. Okazało się, że po operacji kolan 76-letnia wokalistka musiała przestać grać w ukochanego tenisa (wcześniej na korcie była codziennie przez dwie godziny).

Zapewniała jednak, że to wcale nie zraziło jej do sportu. "Nie jestem w gorszej formie przez to, że nie gram. Wręcz przeciwnie - schudłam 17 kilo i ćwiczę. Pomyślałam, że skoro nie mogę grać w tenisa, to dobry moment na to, żeby spróbować schudnąć. Próbuję nadal, jak widać, z dobrym skutkiem" - cieszyła się w rozmowie z "Super Expressem".

Teraz wokalistka pokazała zdjęcie z studia formatu "The Voice...". Przypomnijmy, że gwiazda ponownie będzie jedną z trenerek w "The Voice Senior". Razem z nią doświadczonych wiekowo uczestników oceniać będą Piotr Cugowski, Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik z grupy Pectus.

"Powiem wam, że jak byłam małą dziewczynką, nie miałam lalki, tylko misia i dlatego mam na koszulce Barbie, a co. I żebyście nie myśleli, że mam duży brzuch, spódniczka mi się zwałkoniła pod koszulką" - pisała piosenkarka pod zdjęciem.

Jej młodzieżowa stylizacja podzieliła fanów. ""Królowa zamieniła się w młodą księżniczkę", "Ślicznotka wyglądasz jak milion dolarów", "Jak pani pięknie wygląda" - pisali jedni. Inni natomiast uznali, że wokalistka nie pogodziła się ze swoim wiekiem. "Nieźle się wyprasowałaś!. Kobieto, wyglądasz na 30 lat... trzeba umieć się starzeć. Jesteś prawdziwą gwiazdą, a nie podlotkiem" - komentowali.