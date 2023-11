28 kwietnia wystartowała nowa trasa koncertowa Shanii Twain, która promuje wydany w lutym szósty album studyjny gwiazdy "Queen of Me". Tournée "The Queen of Me Tour" zainaugurował występ artystki w Spokane w Waszyngtonie.

Po krótkiej wizycie w Wielkiej Brytanii i Irlandii (w sumie 10 występów) w drugiej połowie września, gwiazda powróciła do Ameryki Północnej.

7 listopada piosenkarka pojawiła się na scenie w Winnipeg w swojej rodzinnej Kanadzie. Podczas podróży w kierunku Saskatoon doszło do wypadku. Autobus wiozący członków ekipy wokalistki zderzył się z innym pojazdem. Część z nich trafiła do szpitala wskutek odniesionych obrażeń.

Reklama

Clip Shania Twain Waking Up Dreaming

"Napotkaliśmy wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, które doprowadziły do kolizji kilku aut. Członkowie ekipy produkcyjnej wymagający pomocy medycznej zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni miejscowym służbom ratunkowym za błyskawiczną reakcję. Prosimy o cierpliwość" - przekazał w oświadczeniu rzecznik Twain. I dodał, że 58-letniej gwiazdy nie było w pojeździe, który uczestniczył w wypadku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Shania Twain Thank You Baby

Rzecznik Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej ujawnił w rozmowie z "Entertainment Tonight", że tuż po godzinie 7:00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie autobusu, który przewrócił się na autostradzie. 13 poszkodowanych osób znajduje się obecnie pod obserwacją lekarzy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Trasa - która już przyniosła ponad 100 mln dolarów - ma zakończyć się 14 listopada w Vancouver. W 2024 r. kanadyjska wokalistka po raz trzeci obejmie rezydenturę w Las Vegas.



Shania Twain kończy 50 lat 1 / 14 Kanadyjska wokalistka Shania Twain urodziła się 28 sierpnia 1965 roku jako Eilleen Regina Edwards Źródło: East News Autor: Javier Rojas/Prensa Internacional/310pix.com