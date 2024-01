Wygrał "The Voice Kids", teraz świętuje 18-tkę. Jak się zmienił?

Marcin Maciejczak był objawieniem 3. edycji "The Voice Kids". Uczestnik zachwycił publiczność i trenerów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju Lady Gagi "I'll Never Love Again" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Narodziny gwiazdy".

Wykonanie z przesłuchań w ciemno trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach "The Voice Kids" na całym świecie. Pozostałe wykonania Marcina z programu również cieszyły się ogromną popularnością w sieci. W finale programu zaprezentował debiutancki singel "Jak gdyby nic" i pokonał Hanię Sztachańską i Natalię Kawalec.

Utwór "Jak gdyby nic" z miejsca zdobył listy przebojów polskich radiostacji i doczekał się milionów odsłuchań. W 2021 roku ukazał się jego debiutancki album "Tamte dni", a rok później wydał EP-kę "Hypno". Współpracował m.in. z Justyną Steczkowską, Sarą James i Natalią Nykiel.



Maciejczak w tym roku chciałby też reprezentować Polskę podczas Eurowizji. "Ostatnie miesiące kręciły się u mnie wokół tematu, który gra mi cicho w duszy od zawsze, ale trochę go uciszałem. Jednak wy tutaj, słuchacze z którymi spotykam się przy różnych okazjach, czy nawet dziennikarze w rozmowach ze mną, znacząco go pobudzaliście. Po cichu jakiś czas temu podjąłem tę decyzję (...) Zdecydowałem się zgłosić do konkursu Eurowizji" - napisał we wrześniu 2023 roku.

Dodał również, że od dłuższego czasu przygotowywał się do tego ogłoszenia i ma w zanadrzu kilka pomysłów, które omawiał z różnymi twórcami. Uważa, że to wielka odpowiedzialność i nie chce się zgłosić z przypadkową propozycją. Piosenka ma być wyselekcjonowana i przygotowana wyłącznie pod konkurs. Później ujawnił, że wybrane utwory noszą tytuły "Midnight Dreamer" oraz "Wonderful", jednak nie zdecydował się jeszcze pokazać ich publicznie.

Marcin Maciejczak skończył 18 lat. Jak wygląda teraz?

16 stycznia Marcin Maciejczak obchodził 18. urodziny. Z tej okazji opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z sypialnil, a fani pospieszyli z życzeniami. "Powodzenia w nowych czasach! Leć w górę - do gwiazd!", "Dużo miłości, wiary, spełnienia najskrytszych marzeń, dobroci i wszystkiego czego sobie wymarzysz", "Spełnienia marzeń Marcinek, leć wysoko i daleko, rozwijaj skrzydła i nie daj ich sobie podcinać, a my zawsze obok", "Samych sukcesów i nie zmieniaj się bo jesteś skromnym sympatycznym i ogromnie utalentowanym chłopakiem, a teraz niestety mało takich w show-biznesie" - pisali.

Niektórzy nie mogli też uwierzyć, że wokalista jest już pełnoletni. "Damn, jak to szybko zleciało" - komentowali.