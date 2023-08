Stacy Ann Ferguson, czyli Fergie, urodziła się w 1975 roku, w Hacienda Heights w Kalifornii. Podobnie jak Martika, Jennifer Love Hewitt i Rahsaan Patterson, poważną karierę zaczynała w młodzieżowym programie "Kids Incorporated", w którym występowała w latach 1984-89.

Kariera Fergie

Wraz z dwoma koleżankami z programu, Stefanie Ridel i Renee Ilene Sandstrom, założyła popowy zespół Wild Orchid, który w latach 90. wydał dwie płyty. Na początku nowego tysiąclecia Fergie dołączyła do zespołu Black Eyed Peas, w którym zastąpiła wokalistkę Kim Hill.

Reklama

Wraz z Black Eyed Peas nagrała dwa doskonale przyjęte albumy - "Elephunk" z 2003 roku oraz "Monkey Business", który ukazał się dwa lata później.

Fergie kończy 45 lat 1 / 12 Stacy Ferguson, bo tak naprawdę nazywa się Fergie, przyszła na świat w Kalifornii. Ma irlandzkie, szkockie, meksykańskie i indiańskie korzenie. Jej o trzy lata młodsza siostra Dana jest aktorką. Rodzice rozwiedli się, gdy miała zaledwie siedem lat. Jako nastolatka była członkinią meksykańskiego gangu. Źródło: Getty Images Autor: Scott Gries/ImageDirect

W roku 2006 artystka postanowiła spróbować sił jako solistka i jesienią wydała swój pierwszy album "The Dutchess", promowany singlem "London Bridge". Z kolei w 2017 roku wyszło jej kolejne wydawnictwo "Double Dutchess", gdzie gościnnie udzielili się tacy artyści, jak Rick Ross czy Nicki Minaj.

Choć najlepsze lata popularności przeżywała w zespole Black Eyed Peas, który słynie z wielu klubowych hitów, to z pewnością większość, jeśli nie każdy, kojarzy ją z hitu "I Gotta Feeling". Utwór ten obecnie zebrał ponad miliard odsłuchań na Spotify i 687 milionów wyświetleń na Youtube.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Black Eyed Peas I Gotta Feeling

Fergie pokazała 10-letniego syna

Niedawno syn wokalistki Axl Jack obchodził swoje dziesiąte urodziny. Z tej okazji Fergie postanowiła złożyć mu życzenia na swoim instagramowym profilu i pokazać zdjęcia pociechy na przestrzeni lat. Znalazły się tam zdjęcia w koszulkach piłkarskich, stroju Batmana i robione podczas codziennych sytuacji. Nie mogło też zabraknąć zdjęcia pozowanego.



Instagram Post Rozwiń

Pod postem Fergie fani nie mogli uwierzyć, że czas tak szybko płynie i Axl ma już 10 lat. Wokalistka pozowała ze swoim synem głównie, kiedy był jeszcze bardzo mały. Potem starała się chronić jego prywatność. "To się wydarzyło tak szybko, wszystkiego najlepszego!" - napisał popularny bloger Perez Hilton. "Pamiętam, jak ogłaszałaś, że jesteś w ciąży. Czuję się, jakby to było wczoraj", "On naprawdę jest już taki duży? Wspaniale" - pisali jej obserwujący.

Instagram Post Rozwiń

Były mąż Fergie - aktor Josh Duhamel (m.in. seria "Transformers"), który jest ojcem dziecka, także przekazał Axlowi życzenia - prosto z Minnesoty, gdzie obecnie działa jako doradca w CBS Buddy Games. Wybrał dość nietypowy sposób, by je przekazać, ponieważ powiedział to w specjalnie zaaranżowanym klipie dla lokalnej telewizji. Nagranie także pojawiło się na jego profilu na Instagramie.