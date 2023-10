Cleo , a właściwie Joanna Klepko, od lat znana jest nie tylko ze swojego mocnego głosu i przebojów, ale również wizerunku. Nieodłącznym elementem jej stylu jest charakterystyczny warkocz.

Ten pojawił się w teledysku do utworu "My Słowianie" ( zobacz! ). Następnie pojawiło się wysokie upięcie, z którego jest obecnie znana. Kucyk stał się jej znakiem rozpoznawczym. Dziś Cleo rzadko widywana jest w innych uczesaniach. Jednak za każdym razem, kiedy rozpuszcza włosy, robi prawdziwą furorę. Tak było m.in. w jednym z odcinków "The Voice Kids" , kiedy wokalistka podczas prób młodych uczestników pojawiła się w luźniejszej fryzurze.



Wielu fanów na początku jej kariery pytało, czy warkocz to jej prawdziwe włosy. Wokalistka odpowiadała kilkukrotnie w mediach:



"Oczywiste, że mój kucyk jest doczepiany. Pamiętam, że kiedy wyszedł teledysk do 'My Słowianie', miałam długi warkocz i często pytano się mnie, czy to są moje prawdziwe włosy. Kurczę, przecież gdybym je rozpuściła, to miałabym włosy do kostek, więc tak, pomagam sobie" - mówiła Plotkowi.

Cleo i kucyk. Dlaczego nie pojawia się publicznie w rozpuszczonych włosach?

Dlaczego 40-letnia wokalistka i trenerka "The Voice Kids" zwykle pokazuje się w wysoko upiętym kucyku? Cleo opowiadał o tym w rozmowie z Plotkiem. Powód jest prozaiczny.



"Jestem zwolenniczką wygody, nauczyłam się, że dla mnie spięte włosy to jest to. Jestem ciągle w trasie, ciągle działam, ciągle coś robię, więc związane włosy są dobrą opcją. W domu też mam związane. Tylko do spania wiążę w luźny warkocz, ponieważ to podobno dobre dla włosów" - wyznała.

"Pojawiałam się na scenie w rozpuszczonych włosach i nie polecam. Jestem osobą bardzo dynamiczną i rozpiera mnie energia. W momencie, kiedy mam rozpuszczone włosy, to wszystko mam we włosach, na buzi. Wszystko plącze się w mikrofon. Dramat. Więc ja jednak jestem zwolenniczką kuca, to jest bardzo wygodne" - stwierdziła w rozmowie z Jastrząb Post.

Cleo pokazała się w rozpuszczonych włosach. Fani: Cudownie wyglądasz

Cleo jakiś czas temu postanowiła fanom pokazać się ponownie w rozpuszczonych włosach, gdy wybrała się na grzyby. "To było intensywne 3 dni wakacji. Byliście w tym roku już na grzybach?" - pisała. Fani oprócz chwalenia jej zbiorów, zachwycali się jej wyglądem.



"Jaka śliczna grzybiara nasza", "Piękna grzybiareczka", "Cudownie wyglądasz", "Ślicznotka", "Ale ty śliczna jesteś" - pisali w komentarzach pod zdjęciem.