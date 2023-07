Od kilku miesięcy cała Polska mówi o związku Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Gdy tylko wokalistka skończyła 18 lat, to wyznała, że jest w związku z 8 lat starszym producentem muzycznym.

Niedawno w rozmowie ze "Światem Gwiazd" wykonawczyni przeboju "Anyone I Want To Be" wyznała, że traktuje ich relację poważnie. Ma już wybraną suknię ślubną!

"Cudownie się czuję jako narzeczona. Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" - powiedziała wokalistka.

Tymczasem wróżka Anna Kempisty na łamach "Twojego Imperium" podzieliła się swoją "przepowiednią" na temat związku gwiazdorskiej pary. Tarocistka zobaczyła, że wkrótce w ich relacji pojawią się poważne problemy, które miałyby spowodować komplikacje w planach wokalistki.

Tarocistka o przyszłości związku Roxie Węgiel. Gwiazda ostro zareagowała!

"Pani Roksana będzie odczuwać zazdrość w sercu, że pan Kevin ma dziecko z inną, ale sama nie jest jeszcze gotowa na macierzyństwo. Dla niej ważniejsze są sukcesy i kariera" - napisała wróżbitka.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Roksany! Jako osoba wierząca, która nigdy nie wstydziła się mówić o swoich poglądach, gwiazda jest wyraźnie niezadowolona z faktu, że ktoś bez jej zgody "sprawdza" jej przyszłość w kartach. 18-latka upomniała tarocistkę, że ta złamała zasady stawiania kart.

"Kochana wróżko, radzę zapoznać się z kodeksem wróżbity. Szczególnie zwrócić uwagę na trzy pierwsze punkty. Na przyszłość nie życzymy sobie stawiania żadnych tarotów, a pani zalecam praktykowanie rumpologii" - napisała kąśliwie na Instagramie.

Dodajmy, że o rumpologii było głośno jakiś czas temu. Kontrowersyjna metoda dotyczy... wróżenia z pośladków.

Nie ma się co dziwić niezadowoleniu wokalistki i ostrej reakcji. Gwiazda, by pozostać w zgodzie ze swoimi poglądami, dodała jeszcze, że nie wierzy w karty i nie zgadza się, by ktoś robił coś takiego w jej imieniu. "Odniosłam się do incydentu z wróżbiarstwem tylko i wyłącznie dlatego, że jest to totalnie sprzeczne z naszymi wartościami, wiarą i w życiu nie dalibyśmy sobie z kart wróżyć" - zakończyła.

