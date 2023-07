Jak Roxie Węgiel wypadła na maturze? Teraz planuje odpoczynek

Gwiazda, która zasłynęła zwycięstwem w " The Voice Kids " i Eurowizji Junior 2018 ma już 18 lat i w tym roku podeszła do matury.

Przed pierwszymi egzaminami na TikToku zamieściła nagranie, w którym pokazała się w maturalnej stylizacji. W tle słychać piosenkę Maty "100 dni do matury", której fragment tekstu brzmi: "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś".

Roxie Węgiel pochwaliła się, że zdała maturę.

"Jestem naprawdę zaskoczona swoimi wynikami. Jest bardzo dobrze. Zdałam!" - przekazała w rozmowie z RMF FM.

Wokalistka zdradziła, że planuje uczcić ten sukces. Wcześniej Roxie zapewniała, że od razu po maturze nie planuje iść na studia.

"Być może kiedyś znajdę taki kierunek, który będzie mnie naprawdę interesował, bo jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie" - mówiła w rozmowie z Plotkiem.



Dodajmy, że Węgiel właśnie wypuściła wspólny utwór "Just Us" razem z Tribbsem .