Przypomnijmy, że niedawno Roxie Węgiel potwierdziła zaręczyny z Kevinem Mglejem. Wokalistka ujawniła swój związek w styczniu, gdy skończyła 18 lat.

"Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe..." - napisała na Instagramie, prezentując zdjęcie pierścionka zaręczynowego.



Teraz producent i kompozytor udzielił wywiadu serwisowi "Co za tydzień". W rozmowie nie mógł się nachwalić tego, jak wygląda ich zawodowa współpraca (Mglej współtworzył materiał na płytę "13+5" Roxie).

"Jest to idealne połączenie. Wspólnie dzielimy pasję i miłość do muzyki, co tylko daje nam dodatkową przestrzeń do robienia czegoś wspólnie. Nie spotkaliśmy jeszcze na naszej drodze zawodowej jakiś dużych utrudnień, czasami mamy inny pomysł co do jakiegoś numeru, ale wtedy zależność jest jasna i to artysta na koniec dnia decyduje o kształcie swojego utworu" - opowiada.

Kevin Mglej podkreśla, że jego ukochana jest nad wyraz dojrzała na swój wiek.

"Powiem szczerze, że jestem bardzo daleko od medialnego zamieszania wokół nas, niemniej jednak informacje o 'skandalu wieku' faktycznie do mnie dotarły. Miłość nie zna wieku i nie zna granic, rozpatrywanie uczucia w kategorii przykładania kalki innych relacji i mówienie, co się uda a co nie, nie ma po prostu sensu. W polskim show biznesie bardzo daleko nam do rekordzistów, jeśli chodzi o różnicę wieku. Roksana też nie ma nic wspólnego mentalnie z wiekiem nastoletnim, wychowywała się na oczach całej Polski, pracując nieustannie z osobami o wiele starszymi od siebie samej, co spowodowało, że bardzo szybko dorosła" - mówi.



Producent i kompozytor uważa, że związki spoza branży "mogą generować niepotrzebne konflikty i brak zrozumienia".

Roksana Węgiel od 13. roku życia w show-biznesie. Jak się zmieniła?

Roksana Węgiel popularność zdobyła już jako 13-latka, kiedy to wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Kids" (była podopieczną Edyty Górniak). Młoda gwiazda dorastała na oczach całej Polski, a media skrzętnie odnotowywały każde wydarzenie z jej kariery oraz życia prywatnego.

Podczas pierwszego występu w TVP Węgiel ubrana w dżinsy i skórzaną kurtkę i mającą aparat na zębach, zachwyciła wykonaniem utworu "Halo" Beyonce. Przez pięć lat nagranie Roksany z "The Voice Kids" obejrzano ponad 15 milionów razy. Zobaczcie, jak Roksana Węgiel wyglądała na początku kariery.