Nowa piosenka Roxie Węgiel "Mavka. Pieśń Lasu" zapowiada produkcję "Mavka i strażnicy lasu", która trafi do kin 4 sierpnia 2023.

"Praca nad animacją wymaga zaangażowania całej swojej emocjonalności" - mówi o utworze Roxie. "A w przypadku 'Mavki i strażników lasu' było naprawdę wiele wzruszeń. Natomiast podczas śpiewania utworu 'Mavka. Pieśń Lasu', od razu poczułam się świetnie w tych balladowych klimatach. Mam nadzieję, że udało mi się oddać klimat tej magicznej opowieści. To jest naprawdę przepiękna historia, którą polecam obejrzeć nie tylko najmłodszym widzom, ale i dorosłym" - zachęca młoda wokalistka.

Roxie Węgiel w ukraińskiej bajce. "Przepiękna historia"

"Mavka i strażnicy lasu" w reżyserii Oleha Malamuzha i Oleksandry Ruban to magiczna opowieść o tym, że prawdziwe szczęście osiągnąć można tylko żyjąc w zgodzie z siłami natury. Roxie w filmie występuje w podwójnej roli - użyczyła swojego głosu w dubbingu, a także zaśpiewała promującą film piosenkę.

Kompozytorką utworu i autorką tekstu w ukraińskiej wersji językowej jest ukraińska gwiazda Chrystyna Sołowij. Przy polskiej wersji pracowali: Roxie Węgiel i Kamil Bijoś (wokal), Dariusz Paprocki (słowa), Stefan Krzyżanowski (nagranie i miks) oraz producentka Agnieszka Kołodziejczyk i kierownik muzyczny Adam Krylik.

W teledysku widzowie zobaczą bajkową przemianę Roxie. Klip był nagrywany w dwóch odsłonach, dziennej i nocnej, w których wykorzystano techniki fluorescencyjnego makijażu. Na twarzy i dłoniach wokalistki w roli Mavki zobaczymy więc świecące w ultrafiolecie tatuaże w postaci słowiańskich run.

O czym jest "Mavka i strażnicy lasu"?

Gdzieś w dalekich ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego strzeże urocza wróżka Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pewnego dnia Mavka, piękna, opiekuńcza i pełna sił witalnych dusza lasu, spotyka muzykanta Łukasza, pierwszego człowieka, który zjawił się w tym zaczarowanym miejscu. Zachwycona jego grą na flecie czuje, że ciągnie ją do niego, chce go lepiej poznać. Jednak robiąc to, złamie obowiązujący leśne stworzenia zakaz kontaktowania się z ludźmi.



Tego samego dnia pod Magiczną Wierzbą odbywa się ważna ceremonia. Najwyższe Duchy Natury mają wskazać, kto zostanie nowym Strażnikiem Lasu. Kiedy okazuje się, że wybór pada na Mavkę, dziewczyna jest w rozterce. Z jednej strony zyskuje moc rozkazywania naturze. Z drugiej, jej zadaniem będzie strzec lasu przed wszystkimi ludźmi...



Tymczasem próżna i chciwa księżniczka, dowiedziawszy się o magicznej mocy źródła życia, postanowi wykraść je, by na zawsze zachować młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko, co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę, by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca wróżkę i człowieka ma szansę przetrwać?



Roxie Węgiel zdała maturę

Gwiazda angażuje się w wiele projektów, ale starcza jej także czasu na edukację. Niespełna tydzień temu młoda wokalistka poinformowała, że zdała egzamin dojrzałości.

Przed pierwszymi egzaminami na TikToku zamieściła nagranie, w którym pokazała się w maturalnej stylizacji. W tle słychać było piosenkę Maty "100 dni do matury", której fragment tekstu brzmi: "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś".

Roxie Węgiel pochwaliła się, że zdała maturę.

"Jestem naprawdę zaskoczona swoimi wynikami. Jest bardzo dobrze. Zdałam!" - przekazała w rozmowie z RMF FM.

Wokalistka zdradziła, że planuje uczcić ten sukces. Wcześniej Roxie zapewniała, że od razu po maturze nie planuje iść na studia.

"Być może kiedyś znajdę taki kierunek, który będzie mnie naprawdę interesował, bo jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie" - mówiła w rozmowie z Plotkiem.