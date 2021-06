Wolves In The Throne Room przygotowali album "Primordial Arcana"

Blackmetalowa grupa Wolves In The Throne Room zarejestrowała nową płytę.

Zespół Wolves In The Throne Room przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Reklama

Album "Primordial Arcana" powstał w należącym do braci Aarona (perkusja / gitara / klawisze) i Nathana (wokal / gitara) Weaverów studiu Owl Lodge w leśnych ostępach stanu Waszyngton.

Reklama

Okładkę nowej płyty zespołu, którego skład uzupełnia gitarzysta Kody Keyworth, zaprojektował amerykański artysta Amjad Faur.

Siódmy longplay Wolves In The Throne Room będzie mieć swą premierę 20 sierpnia nakładem filadelfijskiej Relapse Records (w Ameryce Północnej) i niemieckiej Century Media Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w kilku edycjach winylowych, na kasecie oraz drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że Wolves In The Throne Room zobaczymy 19 października w warszawskiej Proximie, a dzień później na deskach klubu Kwadrat w Krakowie. Na obu polskich koncertach wystąpią także Blood Incantation z Kolorado oraz Stygian Bough, projekt muzyków amerykańskich formacji Bell Witch i Aerial Ruin.

Wideoklip do otwierającej płytę "Primordial Arcana" kompozycji "Mountain Magick" Wolves In The Throne Room możecie zobaczyć poniżej:

Clip Wolves in the Throne Room Mountain Magick

Oto lista utworów albumu "Primordial Arcana":

1. "Mountain Magick"

2. "Spirit Of Lightning"

3. "Through Eternal Fields"

4. "Primal Cham (Gift Of Fire)"

5. "Underworld Aurora"

6. "Masters Of Rain And Storm"

7. "Eostre"

8. "Skyclad Passage".