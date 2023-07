"Mieliśmy NAPRAWDĘ ciężki wypadek. Wszyscy żyją" - napisali na Twitterze muzycy Year Of The Knife.

Amerykańskie serwisy informują, że wokalistka Madison Watkins znajduje się w krytycznym stanie z poważnym urazem głowy i kręgosłupa. Mocno ucierpieli też pozostali muzycy grupy: bracia bliźniacy Aaron i Andrew Kisielewski (odpowiednio gitarzysta i perkusista) mają połamane nogi i inne urazy. Gitarzysta Brandon Watkins (prywatnie mąż Madison) odniósł inne obrażenia.

Przyjaciele rozpoczęli zbiórkę funduszy na pomoc w leczeniu poszkodowanych i spłatę rachunków. W krótkim czasie zebrano ponad 130 tys. dolarów (z zaplanowanych 175 tys.).

Działająca od 2015 r. grupa zadebiutowała płytą "Internal Incarceration" (2020), na której za partie wokalne odpowiadał Tyler Mullen, a Madison Watkins była basistką. Obecnie zespół jest kwartetem, a ostatnim materiałem jest zawierająca trzy utwory siedmiominutowa EP-ka "Dust To Dust".

Wiosną grupa koncertowała w Europie u boku m.in. Unearth i Misery Index.

