System Of A Down to zespół założony w 1994 r. w Południowej Kalifornii, wykonujący muzykę rockową i metalową. W jego skład wchodzili: wokalista Serj Tankian, Daron Malakian, grający na gitarze, basista Shavo Odadjian oraz perkusista John Dolmayan, który do składu dołączył jako ostatni, zastępując w 1997 r. Ontronika Khachaturiana.

Grupa wydała pięć albumów studyjnych, a nawet zdobyła nagrodę Grammy w 2006 r., w kategorii Best Hard Rock Performance za singel "B.Y.O.B.". W tym samym roku SOAD zawiesił działalność. Od tamtej pory główny wokalista, Serj Tankian, kontynuuje działalność artystyczną w innych projektach. Komponuje muzykę do filmów, seriali i gier komputerowych, maluje obrazy i wystawia je w galeriach sztuki, a także pisze poezję.

System Of A Down już od lat aktywnie nie koncertuje

Zespół zrezygnował z grania regularnych tras koncertowych i nagrywania nowej muzyki, jednak od czasu do czasu członkowie SOAD spotykają się na pojedyncze występy. Nie dają swoim fanom w pełni o sobie zapomnieć. Główny wokalista grupy nie jest jednak chętny do aktywnego koncertowania i tworzenia nowych utworów pod szyldem System Of A Down. Pozostali członkowie zespołu wyrażają chęć do nagrania nowego albumu i wyruszenia w trasę. Jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji byłoby zastąpienie Serja Tankaina nowym frontmanem. Okazuje się, że takie rozwiązanie zaproponował nawet sam lider grupy.

Serj Tankian zaproponował zastępstwo za siebie samego

Niedawno w ręce fanów została oddana autobiografia Serja Tankiana, zatytułowana "Down with the System". Artysta podzielił się w niej zaskakującym faktem z życia zespołu. Pod koniec 2017 r., gdy spotkał się z innymi członkami SOAD, zasugerował, że powinni znaleźć nowego wokalistę, który zająłby jego stanowisko.

"Nie chcę was powstrzymywać. To jest wasze marzenie. Na to pracowaliście całe swoje życie. Zasługujecie na to. Powinniście znaleźć nowego wokalistę. Zajmę się prasą i będę o tym wypowiadał się pozytywnie. Powiem jasno, że was wspieram" - czytamy w książce.

Okazuje się, że Tankian miał na oku konkretnego kandydata, który jego zdaniem nadawałby się idealnie na nowego lidera System Of A Down. W swojej biografii nie zdradził jednak jego nazwiska. "Ostatnio podsunąłem im przyjaciela jako potencjalne zastępstwo, którego powinni poważnie rozważyć, ale nie sądzę by to zrobili" - wyznał wokalista.

Czy System Of A Down zastąpi wokalistę?

Pomimo sugestii Serja Tankiana nic nie zwiastuje, aby pozostali członkowie grupy chcieli wymienić go na kogoś innego. Perkusista zespołu, John Dolmayan, już przed laty wypowiadał się na temat zaistniałej sytuacji. Wspominał rok 2006, kiedy grupa postanowiła zawiesić działalność. Jego zdaniem zastąpienie wokalisty w tamtym czasie miało sens, jednak teraz nie byłoby to dobre posunięcie. "Myślę, że jeśli Serj nie chciał być w zespole w tym czasie, to powinniśmy byli po prostu ruszyć dalej i zrobić to z kimś innym" - mówił wówczas.