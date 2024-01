Zamieszkaj w domu słynnego rockmana. Obiecał, że sam będzie kosił trawę

Serj Tankian - nie tylko System Of A Down

56-letni Serj Tankian zakładał System of a Down w 1994 roku. Zespół wydał pięć albumów studyjnych i zdobył nagrodę Grammy w 2006 roku w kategorii Best Hard Rock Performance za singel "B.Y.O.B." . W tym samym roku - w 2006 - grupa zawiesiła działalność i od tej pory Serj kontynuuje działalność artystyczną w innym towarzystwie i w innych przestrzeniach.

Reklama

Między innymi skomponował muzykę do wielu filmów, seriali telewizyjnych i gier komputerowych. Namalowane przez siebie obrazy wystawiał w galeriach USA i Nowej Zelandii. Wydał dwa tomiki własnej poezji. Był też producentem wykonawczym kilku filmów dokumentalnych, w tym "I Am Not Alone", który opowiada o rewolucji w Armenii w 2018 roku.

Mieszka z żoną i synem na przemian w Los Angeles i Nowej Zelandii.



Ze względu na problemy zdrowotne Tankiana, wokalista nie planuje już tras koncertowych. Pod koniec 2023 r. połączył siły z Tonym Iommi, gitarzystą Black Sabbath, w utworze "Deconstruction" .

W maju ma się pojawić autobiografia Serja Tankiana - "Down with the System".