Wojtek Cugowski i jego najważniejszy debiut: Zobacz teledysk "Nie czekaj na znak"

Do sieci trafił zapowiadany już przez nas teledysk "Nie czekaj na znak". To pierwszy zwiastun solowej płyty Wojtka Cugowskiego, znanego z m.in. zawieszonej grupy Bracia i współpracy z bratem Piotrem i ojcem Krzysztofem pod szyldem Cugowscy.

Zespół Bracia został założony w 1997 roku w Lublinie przez śpiewającego gitarzystę Wojtka Cugowskiego i wokalistę Piotra Cugowskiego. W 2005 wydał debiutancką płytę "Fobrock".

Pod koniec 2008 roku miał premierę drugi album zespołu "A Tribute to Queen". Rok później zespół wydał dwa krążki - płytę z kolędami i album "Zapamiętaj". W listopadzie 2012 zespół odbył trasę koncertową po USA i Kanadzie. W połowie 2013 roku ukazał się czwarty album zespołu "Zmienić zdarzeń bieg", który pokrył się platyną.

Synowie Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera nawiązali później z nim rodzinną współpracę pod szyldem Cugowscy. Razem nagrali studyjną płytę "Zaklęty krąg" (2016, posłuchaj! ) i koncertowy album "Ostatni raz" (2018).

Piotr Cugowski na swoje 40. urodziny w październiku 2019 r. wydał solowy debiut zatytułowany po prostu "40" ( posłuchaj singla! ).

W jego ślady idzie teraz jego starszy o trzy lata brat Wojtek. Do sieci właśnie trafił teledysk do pierwszego singla "Nie czekaj na znak". To zapowiedź solowej płyty, która ukaże się wiosną 2021 r. Za produkcję materiału odpowiada Marcin Limek.

W składzie towarzyszącego Wojtkowi zespołu znaleźli się znani z zawieszonej obecnie grupy Bracia Tomasz Gołąb (bas) i Bartek Pawlus (perkusja) oraz gitarzysta Bartek Jończyk (m.in. Azyl P., Patryk Kumór) i grający na klawiszach Mariusz Nejman.

"Pracujemy nad płytą na dwa sposoby: jeden to moje wspólne spotkania z Marcinem Limkiem nad pomysłami na piosenki i składanie tych pomysłów w całość, aranżowanie utworów. Drugi to spotkania wszystkich muzyków na tzw. próbach twórczych, gdzie pojawiają się zwykle mocniejsze, bardziej rockowe numery" - opowiada Wojtek Cugowski.

"Będzie sporo rocka, sporo gitar, również brzmienia akustyczne, ale szczególnie chciałbym zadbać o to, żeby pojawiły się dobre melodie. To jest to, co bardzo cenię w muzyce" - dodaje śpiewający gitarzysta.

Najprawdopodobniej wszystkie teksty na płycie będą właśnie jego autorstwa.

"To moja pierwsza płyta, tak naprawdę mój kolejny debiut, nie wiem, czy nie najważniejszy. Chciałbym więc, żeby całość była jak najbardziej 'moja' i odzwierciedlała wszystko to, kim jestem i co chciałbym przekazać przez muzykę. Pisanie tekstów po polsku to dla mnie nowość, nie jest to łatwe, żeby napisać coś naprawdę sensownego, nie trywialnego, ale podejmuję to wyzwanie" - zaznacza Wojtek Cugowski.

Reżyserią teledysku "Nie czekaj na znak" zajęli się Piotr Mikołajczak i Jacek Stanclik.