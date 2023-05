Wojciech Morawski potrzebuje pomocy. Przyjaciele pomagają muzykowi

Wojciech Morawski występował w takich zespołach, jak m.in. Grupa X, Klan (dołączył już po nagraniu słynnej płyty "Mrowisko" z 1970 r.), Breakout, Porter Band, Voo Voo, Jan Bo czy Orkiestra Na Zdrowie.



W 1977 r. Morawski był jednym z założycieli grupy Perfect , którą początkowo współtworzył z innym byłym muzykiem Breakoutu - basistą Zdzisławem Zawadzkim. Pod koniec lat 70. perkusista opuścił ten zespół, by przejść do Porter Bandu.

W połowie lat 80. wszedł w skład rockowej supergrupy Morawski Waglewski Nowicki Hołdys , którą razem z nim tworzyli znani z Perfectu Zbigniew Hołdys (gitara, wokal) i Andrzej Nowicki (bas) oraz Wojciech Waglewski , późniejszy lider Voo Voo . Wcześniej ci muzycy, a także inni z czołówki polskiego rocka, wzięli udział w słynnej sesji nagraniowej płyty "I Ching" (1984).

Wideo MORAWSKI WAGLEWSKI NOWICKI HOŁDYS - Najmniejszy Oddział Świata

"Wojtek obecnie przebywa w DPS w Sulejówku, a my robimy wszystko co w naszej mocy, by znaleźć środki na dofinansowanie kosztów leczenia i koniecznej rehabilitacji, co ma szansę pomóc Wojtkowi w powrocie na scenę" - informuje Polska Fundacja Muzyczna, która zapraszała na charytatywny koncert "Wojtek, wracaj!".

Wideo I Ching - Ja Płonę [1984]

Na scenie zaprezentowali się m.in. Marek Piekarczyk , Zbigniew Hołdys, Natalia Niemen , Mietek Jurecki, Tomasz Zeliszewski, Wojciech Pilichowski , Dariusz Kozakiewicz, Wojtek Olszak i Sebastian Piekarek .

"Pozycja Wojtka Morawskiego w świecie muzyki jest mitologiczna. Słynne zespoły, setki nagranych płyt i piosenek największych polskich artystów, to dorobek nie do przecenienia. Jego wyjątkową pozycję wzmacnia filozoficzne usposobienie, często bardzo głębokie, często ironiczne - Wojciech jak mało kto szuka sensu istnienia na świecie. I dzieli się wynikami. Wiem, że wczorajsze wydarzenie dodało mu sił i rozpogodziło jego świat. Było widać" - napisał na Facebooku po koncercie Zbigniew Hołdys.