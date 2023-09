Wniosek w sprawie medalu dla Witolda Paszta złożyła zamojska Grupa Motocyklowa Perkun, której muzyk był członkiem. Medal przekazano 25 września na ręce matki Witolda Paszta, Aldony oraz jego córek Aleksandry i Natalii. Ceremonia odbyła się na początku sesji Rady Miasta.

"To wielki zaszczyt tu być i odbierać takie wyróżnienie dla taty. (...) Na pewno byłby dzisiaj zaszczycony i bardzo szczęśliwy. Musicie państwo wiedzieć, że on promował Zamość nie dla tytułów i zaszczytów, tylko naprawdę kochał to miasto i był bardzo dumny, że stąd pochodzi i że całe życie tu mieszkał. I zawsze tu wracał. (...) Miał Zamość zawsze na ustach i w sercu. Na każdym koncercie podkreślał, że VOX i on pochodzą z Zamościa. My z siostrą możemy państwu obiecać, że będziemy tę misję promowania Zamościa kontynuować we wszystkich naszych działaniach artystyczny i biznesowych" - powiedziała Natalia Paszt.

Poza przemowami elementem uroczystości był krótki recital Mariusza Matery i Dariusza Tokarzewskiego, czyli kolegów Witolda Paszta z zespołu Vox (razem z Jerzym Słotą tworzą Nowy Vox, kontynuujący dorobek grupy). Zaśpiewali piosenkę "Jak słońce" z solowej płyty Paszta oraz wielki przebój ich grupy - "Szczęśliwej drogi już czas" .

Witold Paszt urodził się w Zamościu, tam mieszkał, tam zmarł 18 lutego 2022 roku i tam został pochowany. W dniu jego pogrzebu, 18 marca 2022, w południe z ratuszowej wieży popłynęła piosenka "Szczęśliwej drogi już czas", a na znak żałoby flaga miasta została opuszczona do połowy masztu. Urna z prochami piosenkarza została przewieziona na cmentarz na jego ukochanym motocyklu, w kawalkadzie motocyklistów z zamojskich klubów.