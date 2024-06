Zespół Wilki możemy ponownie zobaczyć na trasie koncertowej. Autorzy hitu "Baśka" w ostatnim czasie występowali na wielu juwenaliach, a także na festiwalu w Opolu w ramach "SuperJedynek". Niestety to właśnie wtedy doszczętnie spłonęło mieszkanie jednego z członków ekipy technicznej Wilków. Założono zbiórkę, gdzie opublikowano dramatyczne zdjęcia. Widać, że ogień pochłonął większą część lokalu.

"Bezlitosny żywioł zniszczył znaczną część mojego mieszkania, a co najgorsze, także mieszkania moich sąsiadów. Sytuacja jest trudna zarówno dla mnie, jak i dla innych mieszkańców budynku. W jednej chwili straciliśmy spokój i poczucie bezpieczeństwa" - dowiadujemy się z zbiórki.

Pożar pochłonął niemal wszystko. "Bardzo prosimy o pomoc"

1 czerwca w czasie występu Wilków na scenie opolskiego Amfiteatru, rozgrywała się tragedia. Teraz zespół apeluje o pomoc, aby wesprzeć mężczyznę. Swoją prośbę opublikował na mediach społecznościowych.

"Kochani, naszemu przyjacielowi i członkowi ekipy technicznej spłonęło mieszkanie. Bardzo prosimy o pomoc w udostępnieniu zbiórki i wpłacie kilku złotych. Dziękujemy!" - czytamy.

Mężczyzna podkreśla, że całość zebranych funduszy zostanie przeznaczona na remont własnego mieszkania, a także sąsiadów dotkniętych pożarem. Straty obejmują ok. 50 000zł.

"Zawsze starałem się radzić sobie z trudnościami samodzielnie, ale tym razem postanowiłem zwrócić się do ludzi o złotych sercach z prośbą o wsparcie. Moim marzeniem jest odzyskać własny dach nad głową, mój własny kąt. Aby to osiągnąć, konieczny jest kosztowny remont mieszkania. Co ważniejsze, pragnę w jak największym stopniu wesprzeć naprawę zniszczeń w mieszkaniach sąsiadów, którzy również ucierpieli w tym nieszczęsnym zajściu."

