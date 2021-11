Wiktoria Tracz wraca z kolejnym singlem. Posłuchaj "Missing Part"

"'Missing Part' Wiktorii Tracz uzależnia praktycznie od pierwszego posłuchania, jednak warto wsłuchać się w tekst" - czytamy w zapowiedzi.

"Piosenki najczęściej powstają kiedy pewne emocje są w danym dniu bardzo mocne. Tekst tej piosenki mówi o części, mnie której czasami mi brakuje. Czasami łatwo zagubić się w codziennym życiu. W tym przypadku miłość jest naszym dopełniaczem i pomaga nam wrócić na właściwy tor" - komentuje wokalistka.



Dodała jednak, że utwór powstał wyjątkowo sprawnie. "Pomysł na piosenkę powstał bardzo szybko, muszę przyznać. Na pewno chciałam coś w bardziej mrocznym klimacie i producent, z którym współpracowałam nad tym singlem, świetnie zrozumiał moją ideę. Jest to piosenka wyprodukowana z innym producentem, w porównaniu do poprzednich singli, wiec byłam sama bardzo ciekawa, jaki wyjdzie rezultat. Do studia przyszłam już z gotowym pomysłem, jeśli chodzi o muzykę, a po pierwszej kilkugodzinnej sesji w studiu skupiłam się na melodii i tekście. Natomiast wokale nagrałam już po tygodniu, wiec piosenka powstała tak naprawdę w tydzień" - opowiadała.

Reklama

Do "Missing Part" powstał również bardzo dynamiczny teledysk, świetnie podsumowujący sam klimat piosenki.