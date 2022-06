Przypomnijmy, że zwycięzca "The Voice of Poland", Krystian Ochman, w tym roku był reprezentantem Polski na Eurowizji z piosenką "River" ( posłuchaj! ).

Polak podczas konkursu w Turynie przeszedł do finału, gdzie zajął ostatecznie 12. miejsce z wynikiem 151 punktów.

Krystian Ochman urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta ( sprawdź! ), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek. Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Wiesław Ochman zapraszał też swojego wnuka do wspólnych występów. Krystian śpiewał m.in. na jego koncertach charytatywnych oraz na Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu, który odbył się w październiku 2019 roku.

Wiesław Ochman o swoim wnuku: "To bardzo duże osiągnięcie"

Wiesław Ochman w rozmowie z portalem bytomski.pl opowiedział jak ocenia występy swojego wnuka. Legendarny wokalista zwraca uwagę na profesjonalne przygotowanie Krystiana.

"Jest zawsze dobrze przygotowany i bez udziały dodatkowych elementów potrafi zainteresować publiczność. Nie korzysta z drugiego planu tanecznego jak to jest obecnie w modzie, ale stara się swoim występem z czteroosobową kapelą zademonstrować możliwość współistnienia klasycznej wokalistyki z popem" - mówi.

Dziadek młodego wokalisty podkreśla też, że występ Ochmana na Eurowizji był wielkim sukcesem dla młodego chłopaka.

"Krystian zdobył wiele doświadczenia, udzielił niezliczonej ilości wywiadów, poznał wiele nowych ludzi, a świat poznał jego. To bardzo duże osiągniecie jak ma się 22 lata" - mówi.

Zdradził także, czy Krystian zamierza iść dalej w popowe brzmienia, czy raczej interesuje go śpiew operowy.

"Obiektywnie patrząc na zainteresowanie jego osobą i na wypełnione publicznością sale koncertowe myślę, że obecnie jego droga artystyczna wiedzie przez estrady, nagrania płytowe utworów które sam lub wspólnie komponuje. Na razie klasyka pozostaje w sferze jego marzeń i miłości a co będzie dalej? Zobaczymy i usłyszymy" - powiedział portalowi bytomski.pl.

