Podczas koncertu Zenka Martyniuka we Włodawie doszło do absurdalnych wydarzeń. Król disco polo podczas występu został obrzucony jajkami. "Chętnie bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę zobowiązującą, więc niestety" - mówił ze sceny po incydencie.

"Koncertów, w trakcie ponad 30-letniej kariery, zagraliśmy bardzo dużo. Ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów" - mówił ze sceny Martyniuk.

"No i co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać. Jak pan taki chojrak, zapraszamy na scenę. Pan basista chciałby poznać" - dodał.



Dlaczego obrzucił Zenka jajkami? Król disco polo komentuje

Jak informuje portal Lublin112.pl, sprawca całego zamieszania został zatrzymany, a według mundurowych poddał się karze. Mężczyzna dostał 500 zł grzywny, a także dwuletni zakaz brania udziału w imprezach masowych. Dodajmy, że nie był to mieszkaniec Włodawy, ale przyjezdny, a swoje zachowanie tłumaczył tym, że nie podobała mu się muzyka Martyniuka.

Jak skomentował to sam król disco polo?

"Organizatorzy nas przeprosili. Przyszło bardzo dużo ludzi i też skandowali, że przepraszają. To był mały incydencik na początku, przez który straciliśmy humory, ale później było już wszystko w porządku. Na scenie wylądowało kilka jajek, nikt jednak na szczęście we mnie nie trafił" - mówił Plejadzie.

"Martyniuk odniósł się też do powodów obrzucenia go jajkami. "Należy tę osobę przesłuchać i dowiedzieć się, w jakim celu to zrobiła, bo koncert podobał się tylu ludziom, a tylko jednej nie. Skoro ten człowiek nie lubi mojej muzyki, powinien wyjść z koncertu" - przyznał. Dodał też, że wbrew temu, co uważa się w internecie, wstyd nie powinno być jemu, ale osobie, która obrzuciła go jajkami.