Ewa Demarczyk rozkochała w sobie Polaków muzycznym wyczuciem, imponującą interpretacją utworów, wrażliwością i efektywnym zaangażowaniem w każdy projekt, którego się podjęła. Chciała być niezależna, emocjonalna i prawdziwa, aby to sztuka poezji śpiewanej wychodziła na pierwszy plan. I tak rzeczywiście było - dzięki czerni strojów, nikłości gestów i twarzy operującej tajnym spojrzeniem niby maska dramatycznego teatru udało jej się stworzyć postać, która zredefiniowała polską scenę.

W 1962 roku Ewa Demarczyk wygrała " Karuzelą z Madonnami " 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie, a potem zdominowała ogólnopolski, 1. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, śpiewając " Taki Pejzaż " i " Czarne Anioły ", czyli utwory, które w 1963 roku ukazały się na pierwszej płycie wokalistki. Nagrody, kolejne sukcesy w kraju, zagraniczne koncerty i praca ze znamienitymi kompozytorami doprowadziły artystkę do jej debiutanckiego albumu, zatytułowanego " Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego ".

Paweł Rynkiewicz odniósł się również do znużenia wścibstwem mediów oraz ucieczek przed nagabującymi paparazzi. "To było męczące. Na okrągło były różne próby ataku na nas. Próby fotografowania, nagabywania. Paparazzi chodzili po sąsiednich posesjach, licząc na to, że uda im się sfotografować Ewę przy pracach w ogrodzie. Sąsiedzi też się denerwowali. Były sytuacje, gdy sąsiedzi mówili, że za chwileczkę spuszczą psy, jak jeszcze raz ktoś mi się pojawi na ich posesji" - przyznał mężczyzna.