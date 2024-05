O zaskakującej decyzji Christiny Aguilery poinformował serwis Variety. Uwielbiana na całym świecie wokalistka zamienia RCA Records na 5020 Records.

Jak donoszą dziennikarze o możliwej zmianie fani Aguilery spekulowali od kilku miesięcy. Oficjalnie w drugiej połowie maja na stronie wokalistki pojawiło się logo wytwórni 5020, co oznacza, że gwiazda pożegnała się z RCA, który do tej pory nazywała nawet "swoim domem".

W rozmowie z Variety przedstawicielka Sony Music - która jest właścicielem RCA, jak i 5020 Records, potwierdziła, że Aguilera dołączyła do latynoskiego wydawcy, gdzie m.in. swoją muzykę wypuszczają Nathy Peluso i Kenia Os.



Również na stronie RCA Aguilera zniknęła ze strony z podopiecznymi. Jednak poprzednia wytwórnia, jak i sama wokalistka nie skomentowali oficjalnie nowego otwarcia w karierze gwiazdy.



Christina Aguilera i 26 lat sukcesów w RCA

43-letnia obecnie Christina Aguilera podpisała kontrakt z RCA po tym, jak Ron Fair przesłuchał jej kasetę demo, na której śpiewała utwór "Run To You" Whitney Houston. Nieoficjalnie mówi się, że w tamtym czasie wytwórnia wydała milion dolarów na producentów, speców od wizerunku, tekściarzy i nauczycieli śpiewu, aby rozwinąć talent młodej artystki, która wkrótce miała podbijać świat swoimi piosenkami.

Debiut Aguilery ukazał się w 24 sierpnia 1999 roku, a znalazły się na nim takie przeboje jak "Genie In The Bottle", "What a Girl Wants", "Come on Over Baby (All I Want Is You)". Debiutancki album sprzedał się w ponad 17 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Łącznie w RCA artystka wydała osiem albumów. Ostatni z nich - "Liberation" - ukazał się w 2018 roku. W 2022 roku wokalistka wypuściła dwie hiszpańskojęzyczne EP-ki " La Fuerza" i "La Tormenta", a następnie płytę "Aguilera". Każde z tych trzech wydawnictw ukazało się bezpośrednio pod szyldem Sony Music.

Za ostatnią płytę gwiazda o ekwadorskich korzeniach zgarnęła osiem nominacji do Latin Grammy oraz dwie nominacje do Grammy.

Dziennikarze Variety spekulują, że przejście do wytwórni 5020 oznacza, że piosenkarka nadal będzie rozwijać swoje inspiracje związane z muzyką latynoską. Obecnie gwiazda przygotowuje się do drugiej rezydentury w Las Vegas. 31 maja ruszy z show pt. "Christina Aguilera at Voltaire".