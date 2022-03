Wielki koncert charytatywny dla Ukrainy. Zebrali zawrotną kwotę!

"Bardzo dziękuję za przybycie. Zebraliśmy się tu z bardzo ważnego powodu, jestem zaszczycony, że mogę tu być" - powiedział ze sceny Ed Sheeran, który w trakcie występu zaśpiewał swoje dwa przeboje "Perfect" i "Bad Habits", aby później pojawić się ponownie na scenie obok Camili Cabello i wspólnie wykonać utwór "Bam Bam". Wcześniej artystka przy akompaniamencie sekcji smyczkowej zaśpiewała piosenkę "Fix You" zespołu Coldplay. "Dziś modlimy się o pokój i bezpieczeństwo ludzi w Ukrainie" - powiedziała do zebranej publiczności Cabello.

Występy artystów były przerywane krótkimi materiałami wideo dokumentującymi życie wysiedlonych Ukraińców, zarówno w kraju, jak i poza nim. Swoją obecność na koncercie zaznaczyła również Billie Eilish, która z ekranu telebimu, wspólnie ze swoim bratem, przekazała w słowa wsparcia dla Ukrainy.

"Przepraszamy, że nie możemy być razem z wami. Mimo to chcieliśmy zaoferować nasze wsparcie i wyrazić naszą miłość dla milionów ludzi, którzy zostali zmuszeni do pozostawienia wszystkiego i ucieczki ze swoich domów" - powiedziała w krótkiej wiadomości wideo Eilish. Finneas O'Connell podkreślił, jak ważna jest pomoc organizacji humanitarnych w tym dramatycznym czasie i zachęcił wszystkich do wspierania ich wysiłków w niesieniu pomocy.

Jak informuje brytyjska prasa, najwięcej emocji wzbudził występ Jamali, ukraińskiej piosenkarki, zwyciężczyni 61. Konkursu Piosenki Eurowizji. 38-latka wykonała swoją piosenkę "1944", przez cały występ machając ukraińską flagą. Wcześniej opowiedziała, jak wyglądają obecnie realia życia w Ukrainie oraz że jej bliscy przyjaciele i rodzina przebywają w schronie przeciwlotniczym w Kijowie.

Emocjonalny występ Jamali poruszył również Emmę Bunton, która wspólnie z Romanem Kempem i Marvinem Humesem, prowadziła wtorkowy koncert. To właśnie do Jamali była spicetka skierowała szczególne podziękowania, że w tak wyjątkowym czasie mogła reprezentować swój kraj.

Na scenie nie zabrakło również piosenkarza i autora tekstów Toma Odella. Nie jest to pierwszy występ dla Ukrainy, na jaki zdecydował się muzyk. Niedawno Odell pojechał do stolicy Rumunii, Bukaresztu, gdzie wykonał swój przebój "Another Love" dla uchodźców przybywających pociągiem do miasta.

Jak donosi ITV - za pośrednictwem której występy były transmitowane - w oficjalnym komunikacie, wtorkowy koncert okazał się ogromnym sukcesem i jak do tej pory udało się zgromadzić sumę 12,2 mln funtów. Cały dochód ze sprzedaży biletów, wpływów z reklam zostanie przekazany Disasters Emergency Committee (DEC).