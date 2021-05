Wielki grzech Labyrinth Entrance (nowa płyta "Deplore The Vanity")

Jednoosobowy, blackmetalowy projekt Labyrinth Entrance z Krakowa przygotował drugi album.

Labyrinth Entrance wyda niedługo nową płytę /materiały prasowe

Nagrań "Deplore The Vanity" dokonano w 666Studio. Następcę debiutu "Monumental Bitterness" z 2017 roku zmiksował i poddał masteringowi Michał Grabowski. Projekt graficzny to dzieło autorstwa Black Team Media. Okładkowe zdjęcie wykonała Katarzyna Urbanek / SEI Art.

W utworze "Drowned" na fortepianie zagrała gościnnie Łucja Cieśla.

"Jeśli istotą grzechu jest zwalczanie i łamanie przymierza z Bogiem poprzez złe uczynki, ten album jest moim wielkim grzechem" - napisał Hunger (wokal / wszystkie instrumenty), spiritus movens Labyrinth Entrance, muzyk znany także z deathmetalowego projektu Horror Of Naatu oraz mieleckiego Stillborn, w barwach którego występuje na basie.

Drugi longplay Labyrinth Entrance trafi na rynek 21 maja nakładem Godz Ov War Productions (CD, cyfrowo).

Nowy utwor "Absence Of Light Surrounding" Labyrinth Entrance możecie sprawdzić poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Deplore The Vanity":

1. "Spirituality I"

2. "Absence Of Light Surrounding"

3. "Spirituality II"

4. "Dogma Hexagram"

5. "Spirituality III"

6. "Supreme Rapture"

7. "Paroxysm Of Blakk Kult"

8. "Dissolving Weakness"

9. "Deplore The Vanity"

10. "Presence Of Great Sadness"

11. "Drowned".