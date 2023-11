Śmierć 17-latka potwierdziła agencja talentów, która opiekowała się jego karierą - Virtual Playground Global.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Yohance'a Levi A. Buie. Jesteśmy załamani stratą, nasze myśli i modlitwy w tym trudnym czasie kierujemy w stronę jego bliskich i rodziny" - czytamy w oświadczeniu.



W oświadczeni ujawniono również szczegóły ceremonii pogrzebowej wokalisty.

Agencja zajmująca się karierą młodego muzyka nie ujawniła, co było przyczyną jego śmierci, jednak na samym końcu oświadczenia umieszczono numer kontaktowy dla osób zmagających się z problemami psychicznymi. Młody artysta zmarł miesiąc przed swoimi 18. urodzinami.



Kim był Yohance Levi Buie? Zabłysnął w "The Voice Kids"

Yohance Levi Buie karierę rozpoczął w 2016 roku po tym, jak wystąpił w filipińskiej edycji "The Voice Kids". Po udziale w programie próbował swoich sił w telewizji. Zagrał w thrillerze "Day Zero" oraz serialu "The Day I Loved You".

