"Grający już blisko 40 lat Primordial jest ikoną sceny. Zaczynając od black metalu, następnie naturalnie przechodząc do bardziej melodyjnej wersji tego gatunku, ostatecznie grupa wyewoluowała do brzmienia folkowego, implikując instrumenty takie jak gwizdki czy mandoliny" - przypominają organizatorzy polskich koncertów Primordial.

"Formacja często koncertuje wspólnie z innymi zespołami tej sceny muzycznej takimi jak Thyrfing czy Moonsorrow , jednak w łatwy sposób możemy znaleźć wspólny mianownik między ich aktualną twórczością a twórczością legend sceny folk- i paganmetalowej takich jak Enslaved i Triptykon . Ich muzyka charakteryzuje się głębokim, emocjonalnym przekazem i atmosferycznym brzmieniem, które odzwierciedla historię, kulturę oraz dziedzictwo Irlandii. Teksty Primordial często nawiązują do mitologii celtyckiej, historii i duchowości" - dodano.

W niezwykłą nastrojowość muzyki Primordial możecie się zagłębić w teledysku "Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan":