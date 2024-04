Konrad Baum ( sprawdź! ) był uczestnikiem wielu wokalnych programów telewizyjnych, jak m.in. "Szansa na sukces" (odcinek z T.Love), "Droga do Gwiazd", "Muzyczna winda" czy "Must Be The Music" w Polsacie. W tym ostatnim pojawił się w szóstej edycji w roli wokalisty grupy Goście, zaśpiewał wówczas "SexyBack" Justina Timberlake'a.

W 2014 r. obdarzony rockowym głosem wokalista razem z basistą Tomaszem Ryznarem powołał do życia zespół DOC. "Nazwę wymyśliłem na dyżurze. Zadzwoniłem do Tomka, podobało się, zaakceptował. DOC. jest skrótem od doktora" - wyjaśniał wokalista w "Dzień dobry TVN".

Baum zawodowo jest lekarzem neurologiem (pracuje w szpitalu w Puławach), z kolei Tomasz Ryznar jest gastrologiem.



Mama wokalisty również jest lekarzem, a ojciec zawodowym muzykiem. "Połączenie tych dwóch pasji spoczywało na mnie już od urodzenia" - tłumaczył Konrad Baum.

Szeroką popularność wokalista zdobył w 13. edycji programu "The Voice Of Poland". Zespół DOC. miał już wtedy na koncie współpracę z trenerem Markiem Piekarczykiem.

Wokalista zespołu TSA gościnnie wsparł grupę podczas charytatywnego koncertu "Dla Niny". Oprócz niego z zespołem wystąpili także Wojtek Cugowski i Adam Asanov, wokalista Piersi. Ten fakt nie umknął czujnym widzom programu, którzy zastanawiali się, czy Piekarczyk nie będzie chciał wziąć znanego sobie wokalisty do swojej drużyny i faworyzować go w trakcie.

Podopieczny Piekarczyka w finale "The Voice of Poland" zajął trzecie miejsce, a wyprzedzili go Łukasz Drapała oraz Dominik Dudek, który ostatecznie wygrał cały program.

W trakcie finałowych dwóch odcinków Baum wykonał z trenerem przebój "Gdzie jest nasza miłość?", a chwilę później singel Rag'n'Bone Mana "Human". Przed odpadnięciem zaśpiewał jeszcze piosenkę Zakopower "Boso".

"Jestem dumny z Konrada. Wszyscy ci, co gadali głupoty, że tam kolega... Przecież to jest świetny wokalista, świetny osobowość. Zacznij wierzyć w siebie. Uwierz w siebie, jesteś znakomity" - opowiadał w TVP Marek Piekarczyk.

Autorski utwór Konrada "Sam jak ty" zwyciężył w plebiscycie na najlepszy singel 13. edycji "The Voice of Poland". Z tym właśnie utworem wokalista wystąpił na Koncercie Debiutów 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2023 r.

Konrad Baum z osobistą piosenką "Czy to ja"

Teraz śpiewający lekarz z Lublina powraca z nową piosenką "Czy to ja".

"Niezwykle ważny i osobisty dla mnie utwór, w który włożyłem całe serce i ogrom pracy - zarówno muzycznej w studio, jak i na planie teledysku. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w całej produkcji i tworzeniu tego singla" - podkreśla Konrad Baum.

Razem z nim piosenkę napisali Wojtek Rynkiewicz (muzyka), Mateusz Krautwurst (muzyka, tekst, produkcja) i Artur Jasiński (tekst). Za nagranie odpowiadają Łukasz Chyliński (gitara elektryczna), Marcin Pendowski (bas elektryczny), Tomasz Mądzielewski (perkusja), Michał Grobelny (chórek), Mateusz Krautwurst (instrumenty klawiszowe), Bartek Jończyk (gitara akustyczna) i Robert Szydło (mix/mastering).

W teledysku razem z wokalistą zagrała Joanna Koszałka, autorska scenariusza i reżyserka klipu.

