Whitesnake i miłosne piosenki. Składankowa płyta "Love Songs"

15 utworów, w tym trzy wcześniej niepublikowane, trafiły na składankowy album "Love Songs" hardrockowej grupy Whitesnake.

Na czele Whitesnake stoi David Coverdale /Amy Sussman /Getty Images

Wydawnictwo zawiera remiksy i zremasterowane wersje najlepszych, miłosnych piosenek rockowej formacji.

Reklama

"Love Songs" to druga część trylogii "Red, White and Blues", którą otworzył zestaw "The Rock Album" (white), a zamknie "The Blues Album" (blue).

Płyta zawiera dobrze znane przeboje oraz mniej popularne utwory, które ukazały się między 1987 a 2011 rokiem na pięciu płytach Whitesnake oraz trzecim solowym albumie Davida Coverdale'a, "Into The Light".

Podobnie jak w przypadku "The Rock Album", tak i utwory na "Love Songs" zostały odświeżone, na nowo zmiksowane i zremasterowane.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Whitesnake Love Will Set You Free

Oto szczegóły "Love Songs":

1. "Love Will Set You Free"

2. "The Deeper The Love"

3. "All I Want, All I Need"

4. "Too Many Tears"

5. "Can't Go On"

6. "Is This Love"

7. "With All Of My Heart" *

8. "Summer Rain"

9. "Your Precious Love"

10. "Now You're Gone"

11. "Don't You Cry"

12. "Midnight Blue"

13. "Easier Said Than Done"

14. "Yours For The Asking" *

15. "Let's Talk It Over" *

* wcześniej niepublikowane.

Clip Whitesnake Here I Go Again

Whitesnake to hardrockowa formacja dowodzona przez Davida Coverdale'a, wokalistę Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV).

Obecnie u boku lidera występują Reb Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Michael Devin (bas), Tommy Aldridge (perkusja) i Włoch Michele Luppi (klawisze). Najkrótszym stażem może pochwalić się ten ostatni, który dołączył w 2015 r. grając na trasach "The Purple Tour" (2015), "The Greatest Hits Tour" (2016) i "The Purple Tour" (2018).

Clip Whitesnake Shut Up & Kiss Me

Z powodu operacji przepukliny Coverdale'a zespół w marcu odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na 2020 r., w tym również występ w Warszawie.

Dorobek Whitesnake zamyka wydany w maju 2019 r. 13. studyjny album "Flesh & Blood".